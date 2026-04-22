Abuela cubana arremete entre lágrimas contra la dictadura: "Todavía hay gente que apoya eso"

Una abuela cubana identificada como Marta protagonizó un emotivo y contundente video en el que rompe en llanto mientras denuncia con vehemencia las décadas de miseria que ha vivido el pueblo cubano bajo la dictadura, en un clip publicado el pasado domingo en Instagram por el creador de contenido @elchicosandyoficial.

"De Cuba nadie sabe nada, la que sé soy yo, que me crié ahí desde que era una niña lo que vi", arranca Marta antes de quebrarse al recordar a su madre. "Mi madre nunca vio nada bueno. Mi madre nada más vivió que no tenía nunca azúcar, llorando. Ay, ¿dónde yo consigo azúcar? Me decía mi mamá", relata entre sollozos.

La frase que más impacto generó fue directa y sin rodeos: "Todavía hay gente que apoya eso. Todavía hay gente que no sabe lo que es eso."

En el video de un minuto y 46 segundos, Marta también arremete contra los mandatarios de México, Brasil y España por simpatizar con el régimen o no condenarlo, y les desea que "fueran a Cuba o que llevaran a la familia para que se murieran de hambre y de oscuridad".

Al mismo tiempo, lanza un llamado desesperado a quienes considera aliados de la causa cubana: "¿Cuándo van a hacer algo por ese país? Ayúdanos, don Antrón, ayúdanos, Marco Rubio y ayúdanos, Bukele, te lo pide esta vieja cubana."

La anciana pide que esa ayuda llegue aunque ella no llegue a verla. "Bukele, ayúdanos, ayúdenos a los cubanos, aunque yo no lo vea, pero que lo vean los niños, los jóvenes", suplica, antes de describir la desesperación de las madres en la isla: "Cuántas madres desesperadas que no tienen un vaso de leche ni un pan que darle a sus hijos."

Marta también responsabiliza al comunismo cubano de haber exportado su modelo de destrucción: "Que le llenaron el comunismo al mundo entero. Destruyeron a Venezuela. Destruyeron a Nicaragua."

Al final del clip, una voz fuera de cámara intenta calmarla: "Ya, bueno, tranquila, Marta, tranquila. Dios hará su obra en el momento adecuado."

El testimonio de Marta refleja una crisis humanitaria que el 80% de los cubanos considera peor que el Período Especial de los años 90, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos de marzo de 2026. Siete de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos en alguna ocasión por falta de dinero o escasez, cifra que sube a ocho de cada diez entre los mayores de 61 años.

La mención al azúcar no es casual: la industria azucarera cubana registra en la actualidad su peor desempeño en más de 125 años, inferior incluso al de 1899, y el racionamiento del producto se agudizó en abril de 2026. A ello se suman apagones de hasta 25 horas diarias y una caída del PIB superior al 4% reconocida por el propio Díaz-Canel en diciembre de 2025.

"Yo no vivo ya ni de día ni de noche. Nada más pensando cuando llegará el día. Que saquen a esos bandidos de ahí", concluye Marta, resumiendo en pocas palabras el agotamiento de una generación entera que vivió y sobrevivió seis décadas de dictadura.