Expresidente colombiano Iván Duque: "La única salida es elecciones libres" en Cuba y Venezuela

El expresidente colombiano Iván Duque llamó a acelerar elecciones libres en Cuba y Venezuela como la única salida legítima a las tiranías que persisten en ambos países, durante una intervención ante la National Endowment for Democracy (NED) en Washington.

"Durante años, el régimen de Venezuela financió y sostuvo la dictadura de Cuba. Hoy el dictador ya no está, pero la tiranía persiste. la única salida legítima es acelerar elecciones libres y permitir que la voluntad del pueblo prevalezca", afirmó Duque en declaraciones difundidas en sus redes sociales.

El exmandatario colombiano (2018-2022) explicó que tras la caída de la Unión Soviética, Venezuela se convirtió en el principal sostén económico del régimen cubano, proveyendo recursos, energía y dinero para su supervivencia.

"Fidel Castro promovió a Hugo Chávez para que el gobierno venezolano proveyera recursos, energía y dinero para que pudieran sobrevivir", señaló Duque, quien añadió que no fue casualidad que cuando Maduro fue llevado ante la justicia estadounidense, estuviera protegido por más de 40 operadores cubanos del G2.

Duque también acusó a Cuba de haber usado a Venezuela como canal para influir en otros países latinoamericanos y desestabilizar gobiernos democráticos, incluido el suyo propio durante su mandato presidencial.

El contexto de sus declaraciones es la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en Caracas, durante la denominada "Operación Resolución Absoluta", tras la cual fue trasladado a Nueva York y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo y narcotráfico.

Desde entonces, Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela el 5 de enero de 2026, y Duque la describió con dureza: "Llamémosla la ama de llaves en jefe. Ese es el papel que quiere jugar, y es muy buena actuando".

Según el exmandatario, Rodríguez ejecuta una estrategia de espera calculada: aguarda las elecciones de medio término en Estados Unidos, confía en que Washington se distraiga con otros asuntos globales y maniobra para llegar a 2027 sin ceder el poder.

"Ese es su manual de juego", advirtió Duque, quien subrayó que aunque el tirano ya no está en Venezuela, la tiranía no ha caído.

Duque fue enfático en que la legitimidad institucional de Venezuela solo puede surgir de elecciones libres: "Para que Venezuela sea un país con credibilidad institucional y garantías para los ciudadanos, debe haber un gobierno legítimo, y ese solo puede surgir de elecciones justas".

El exmandatario respaldó a María Corina Machado como líder indiscutible de la resistencia democrática venezolana, recordando que Edmundo González ganó las elecciones de 2024 por mayoría abrumadora y que la oposición logró documentar los resultados con actas recogidas por ciudadanos.

"Si hay elecciones abiertas en Venezuela, ella ganará por amplio margen", afirmó sobre Machado.

Duque también alertó sobre los riesgos de una transición demorada: "Si esto toma más tiempo y ese tiempo es aprovechado por los operadores de la tiranía, puede volverse algo más complicado, no solo para Venezuela, sino para toda la región".

El Secretario de Estado Marco Rubio ha descrito el proceso venezolano en tres etapas —estabilización, transformación y transición— que según él pueden solaparse, aunque organizaciones como Rubio ha descrito el proceso venezolano en tres etapas y organizaciones como Provea advierten que los plazos constitucionales para convocar elecciones se acercan a su límite en julio de 2026.