Delcy Rodríguez sigue moviendo fichas en Venezuela

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Delcy Rodríguez designó este viernes al Dr. Carlos Alvarado como nuevo Ministro del Poder Popular para la Salud de Venezuela, en el más reciente movimiento de la reestructuración de gabinete que la presidenta encargada ha ejecutado desde que asumió el poder en enero.

El anuncio lo realizó Rodríguez a través de su cuenta en X, donde destacó que Alvarado es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela y que ya había ocupado esa misma cartera entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Nicolás Maduro.

"Designé al Dr. Carlos Alvarado como nuevo Ministro para la Salud. Médico egresado de la UCV quien ya estuvo al frente de esta cartera, desempeñando un papel fundamental en la atención y protección del pueblo venezolano, especialmente en la primera línea de combate de la COVID-19", escribió Rodríguez.

Alvarado sustituye a Nuramy Gutiérrez, quien había sido designada ministra de Salud el 19 de enero de 2026 por la propia Rodríguez y quien ahora pasa a ocupar la rectoría de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías.

Desde el 31 de enero de 2026, Alvarado presidía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cargo desde el que ahora da el salto al ministerio que ya conoce.

Durante su primera gestión al frente de la cartera sanitaria, Alvarado enfrentó una profunda crisis marcada por escasez de medicamentos e infraestructura hospitalaria deteriorada.

En mayo de 2019 reconoció públicamente que la falta de acceso a medicamentos afecta a toda la población venezolana, especialmente a la población con menos recursos.

También coordinó la vacunación contra la COVID-19 con Sputnik V, Sinopharm y la vacuna cubana Abdala, y gestionó la llegada de médicos cubanos al país.

La designación se produce el mismo día en que Rodríguez promulgó la nueva Ley Orgánica de Minas, que deroga la normativa chavista de 1999 y abre el sector minero a inversiones privadas y extranjeras.

Al firmar la ley, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 9 de abril, Rodríguez agradeció públicamente a Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su "buena disposición" en el diálogo bilateral.

Este nuevo cambio ministerial se enmarca en un patrón sistemático de movimientos que Rodríguez ha ejecutado desde que asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses dos días antes.

Entre los más relevantes: el 21 de enero ordenó 28 cambios en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; el 2 de febrero destituyó a la cubana Leticia Gómez como ministra de Turismo y nombró en su lugar a Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello.

Asimismo, el 18 de marzo removió al general Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa tras 11 años en el cargo, para reasignarlo como ministro de Agricultura Productiva y Tierras el pasado martes.

El giro pragmático de Rodríguez también ha tenido eco en Washington: el 1 de abril, Estados Unidos eliminó las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que pesaban sobre ella desde septiembre de 2018, en un gesto de normalización bilateral que acompaña el acercamiento diplomático entre ambos gobiernos.