La cárcel donde está preso Nicolás Maduro: el "infierno en la Tierra" de Brooklyn

Nicolás Maduro, capturado en la madrugada del 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense sin precedentes en Caracas, se encuentra desde el pasado sábado recluido en una de las prisiones federales más infames de Estados Unidos: el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, Nueva York.

El líder del régimen venezolano, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, permanece en este centro penitenciario a la espera de su primera comparecencia ante un juez federal, prevista para el lunes 5 de enero en Manhattan. Este complejo carcelario, ubicado en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, ha ganado una reputación siniestra tanto por los criminales de alto perfil que alberga como por las condiciones extremas que impone a sus internos.

Un penal con reputación de "infierno en la Tierra"

El MDC de Brooklyn es actualmente la única prisión federal activa en la ciudad de Nueva York, tras el cierre del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en 2021, después de una serie de problemas que salieron a la luz tras el suicidio de Jeffrey Epstein en 2019. Construido en la década de 1990 para combatir el hacinamiento en las cárceles neoyorquinas, el complejo fue diseñado para albergar 1,000 internos, aunque actualmente mantiene entre 1,200 y 1,600 personas privadas de libertad.

A lo largo de los años, el establecimiento ha acumulado denuncias por infraestructura deficiente, falta de personal, violencia interna y dificultades en el acceso a servicios básicos. Estas condiciones le valieron el apodo de "infierno en la Tierra" en la prensa estadounidense y entre defensores de derechos humanos.

Las quejas sobre el MDC Brooklyn son constantes y alarmantes. Los detenidos se quejan de violencia desenfrenada, pésimas condiciones de vida, grave escasez de personal y tráfico de drogas y otros productos de contrabando. Según documentos judiciales, en noviembre de 2023 la prisión operaba con aproximadamente el 55% de su personal total, cerca de 500 empleados cuando se necesitaban muchos más, una situación que no solo resulta agotadora para los trabajadores sino que también aumenta significativamente los problemas de seguridad.

Episodios críticos que marcaron al MDC

Uno de los incidentes más graves ocurrió en enero de 2019, cuando un fallo dejó a más de 1,600 presos sin electricidad ni calefacción durante siete días en pleno invierno, con temperaturas de quince grados bajo cero. Los internos fueron vistos golpeando las ventanas pidiendo ayuda mientras temblaban de frío.

Este episodio derivó en una indemnización millonaria por parte del Estado y puso al descubierto las fallas estructurales del sistema. En 2024, el centro registró al menos dos muertes violentas de reclusos en peleas internas: en junio, Uriel Whyte, de 37 años, fue asesinado a puñaladas, y un mes después Edwin Cordero, de 36 años, murió tras resultar herido en una pelea. El abogado de Cordero declaró al New York Times que su cliente fue "otra víctima del MDC de Brooklyn, una prisión federal sobrepoblada, con escaso personal y descuidada, que es un infierno en la tierra".

La gravedad de la situación llevó a que en septiembre de 2024 el juez federal Jesse Furman se negara a enviar a uno de sus acusados al MDC, argumentando que las condiciones de la cárcel son "espantosas" e "inaceptables". Furman señaló que "al menos cuatro presos se han suicidado en los últimos tres años" y que "el contrabando, desde drogas a teléfonos móviles, se ha extendido".

La Unidad de Vivienda Especial: aislamiento extremo

Dentro del MDC existe un sector aún más severo conocido como la Unidad de Vivienda Especial (SHU, por sus siglas en inglés) o "9-Sur", ubicada en el piso 10 del edificio principal. Esta área, apodada "el hoyo" por los internos, está destinada a reclusos considerados de máxima peligrosidad o alto perfil.

En este sector, las condiciones son extremas: los internos permanecen hasta 23 horas al día aislados en celdas individuales de aproximadamente 1.5 metros cuadrados, sin contacto entre ellos. Las comidas se realizan dentro de las celdas y el ejercicio se limita a espacios recreativos separados por una sola hora diaria. Las celdas están equipadas con cámaras de seguridad y luces encendidas las 24 horas del día, una medida que ha sido denunciada como tortura psicológica por abogados defensores.

Según una fuente citada por CNN, en la Unidad de Vivienda Especial los internos de alto perfil disponen de apenas 1.5 metros cuadrados para moverse. El espacio incluye una pequeña ventana, un inodoro, un lavamanos de acero inoxidable y un escritorio fijo, configurando un entorno de reclusión rígido y altamente vigilado.

La rutina diaria en el MDC impone largos períodos de encierro, con recreación y visitas limitadas. Las comunicaciones telefónicas se controlan estrictamente y los movimientos internos siguen horarios rigurosos. El complejo cuenta con un sistema de seguridad extremo, con barricadas de acero, cámaras de largo alcance y vigilancia electrónica permanente. Incluso dispone de pasillos cerrados que conectan directamente con edificios judiciales, permitiendo traslados internos sin exposición pública, una condición habitual para detenidos considerados de alto riesgo.

Los "inquilinos" del MDC: narcotraficantes y figuras del crimen organizado

El MDC de Brooklyn ha sido históricamente el lugar de reclusión temporal para figuras centrales del crimen organizado, el narcotráfico internacional y la política corrupta. Entre los reclusos actuales destacan algunos de los criminales más buscados y peligrosos del hemisferio occidental.

Actualmente permanecen en el MDC el histórico capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, quien fue capturado en julio de 2025 y enfrenta cargos por asesinatos y tráfico de drogas. También se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, conocido por su escape espectacular de una prisión en Ecuador.

Entre los narcotraficantes mexicanos destacan Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara y conocido como "El Narco de Narcos", y Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", líder del Cártel de Juárez. También está recluido el empresario chino Miles Kwok (Guo Wengui), condenado por fraude y extorsión, quien era socio de Steve Bannon, exmiembro del club Mar-a-Lago de Donald Trump.

Precedentes políticos de alto impacto

El MDC ha albergado a varios líderes políticos latinoamericanos acusados de corrupción y narcotráfico. Uno de los casos más emblemáticos es el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, además de una multa de ocho millones de dólares por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Hernández fue extraditado apenas 18 días después de abandonar el cargo en enero de 2022 y permaneció en el MDC durante su proceso judicial antes de ser trasladado a una prisión federal en West Virginia.

Otro caso destacado es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, quien fue condenado a 38 años de prisión por colaborar con el narcotráfico. García Luna estuvo detenido en el MDC durante 58 meses —casi cinco años— antes de ser trasladado a una prisión en Oklahoma. En una carta dirigida a los medios antes de su sentencia, García Luna describió las condiciones que había vivido: "He estado detenido en el MDC Brooklyn durante 58 meses en condiciones inhumanas. He sido testigo de homicidios, apuñalamientos y amenazas a la integridad. Fui segregado casi un año en celdas de castigo sin haber violado ninguna norma y sin tener un historial de mal comportamiento".

Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", exlíder del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, también pasó por el MDC Brooklyn tras su extradición en mayo de 2022. Durante su reclusión, "Otoniel" fue sometido a aislamiento total, con solo una hora diaria fuera de su celda que debía cumplirse en una jaula exterior. Sus abogados denunciaron que "las luces de su celda nunca se apagaban" y que "no tenía contacto con otros reclusos ni acceso a medios de comunicación básicos". En agosto de 2023, "Otoniel" fue sentenciado a 45 años de prisión por la jueza Dora Irizarry, además de una multa de 216 millones de dólares en concepto de decomiso, una de las cifras más altas fijadas a un capo extraditado. Posteriormente fue trasladado desde el MDC Brooklyn hacia una prisión federal de máxima seguridad, posiblemente la ADX Florence en Colorado, donde permanecen detenidos otros líderes criminales.

Maduro seguirá recluido en el MDC Brooklyn mientras avanza el proceso en la corte federal de Manhattan. En la práctica, eso significa aislamiento, controles estrictos, visitas y llamadas limitadas, y una rutina de encierro marcada por escasez de personal y tensión constante dentro del penal. No habrá trato especial por haber sido jefe de Estado: será manejado como cualquier acusado de alto riesgo.

Lo inmediato para él es una cadena de audiencias —lectura formal de cargos, decisión sobre detención preventiva y calendario del caso— y después meses de litigio, o la posibilidad de negociar con la fiscalía. Si no hay acuerdo y es declarado culpable, lo que le toca es una condena larga en el sistema federal, con cumplimiento efectivo de la mayor parte de la sentencia y sin salidas rápidas. En otras palabras: su futuro ya no depende de discursos ni de poder político, sino de un expediente, un juez y un veredicto