¿Tiene solución el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba?

Los responsables políticos tienen la obligación de explicar las cosas como son, aun cuando sean difíciles y desagradables. Andarse con mentiras y fabulaciones, ejercer la comunicación con poca transparencia, o pensar que el receptor no se entera y no vale la pena decir la verdad, es una práctica que suele acabar muy mal.

La pregunta es: ¿por qué los dirigentes comunistas no dicen la verdad sobre el Sistema Eléctrico Nacional? Esto es lo que acabaron preguntándose los cubanos que vieron en el programa “Mesa Redonda” al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, tratando de escurrir el bulto con referencia a la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

Las mentiras y fabulaciones se pueden contar por decenas, en tan corto período de tiempo. Y cada cual, peor que la anterior. En el país de los apagones continuos, señalar que, al cierre de 2025, Cuba había logrado “avances significativos en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, pese al recrudecimiento del bloqueo estadounidense” es una broma de mal gusto y una pésima forma de empezar por parte del ministro. Los espectadores no se podían creer lo que estaban oyendo.

A continuación, decir que el régimen ha puesto en marcha una estrategia integral, consistente en cuatro líneas, a saber, “recuperar más de 1,000 MW en generación distribuida, incrementar la producción de gas nacional, reparar unidades termoeléctricas clave y avanzar en las energías renovables aumentando la penetración del 3% al 10% en un año”, no sólo es una falacia, sino que los resultados apenas se han notado, y la realidad es que la Isla se hunde en un caos eléctrico continuo impidiendo a los cubanos realizar una vida normal.

Porque en realidad, como dijo el ministro en un alarde de sinceridad, “las afectaciones persisten”, pero volvió de nuevo a perder credibilidad cuando dijo que “2026 estará enfocado en consolidar lo alcanzado e introducir sistemas de acumulación de energía, así como extender el servicio de gas manufacturado”. Sabe bien el ministro que eso ni es, ni será posible, mientras Cuba no recupere su capacidad de acceder a los mercados financieros internacionales, y ese simple movimiento está condicionado a pagar las deudas contraídas y no asumidas, y hacerlo ya. No hay más aplazamientos ni renegociaciones de deuda. Llegó el momento de la verdad, por mucho que el ministro diga lo contrario. En caso contrario, nadie prestará nada a Cuba.

Eso sí. Reconoció dos cosas importantes. Que no fue hasta 2024, realmente muy tarde, que se empezó a prestar atención a los problemas eléctricos, tal vez porque no estaban en la agenda, conforme el petróleo de Venezuela seguía llegando a la Isla en condiciones muy favorables. Pero cuando este país entró en crisis y los suministros cayeron en barrena, los dirigentes del régimen se dieron cuenta de que la situación iba a ser muy compleja.

Datos alarmantes

Los datos encima de la mesa son alarmantes: a finales de 2024, la generación distribuida apenas disponía de unos 350 MW de los casi 3,000 instalados, por falta de piezas y financiamiento. Quédense con este argumento porque va a ser determinante del devenir de los acontecimientos. Conforme en 2025 se empezó a bombear petróleo nacional, de peor calidad, más pesado y con concentración de azufre, para intentar recuperar la generación hasta 1,000 MW, las viejas instalaciones, obsoletas, del Sistema Eléctrico Nacional dijeron “hasta aquí” y los problemas de combustible pasaron a segundo plano con la parálisis y los problemas de máquinas, piezas e instalaciones. Las centrales con averías obligaban a su inmediata desconexión del sistema nacional y los apagones empezaron a generalizarse.

De ahí que, mientras que el esfuerzo titánico y meritorio de los técnicos de las centrales iba recuperando unas unidades térmicas, como la 3 y la 4 de la “Carlos Manuel de Céspedes” en Cienfuegos y la 5 de Renté en Santiago de Cuba, otras salían del SEN e incluso, algunas como la unidad 4 de la “Céspedes” se atrasó por errores de planificación y calidad en los mantenimientos. Un escenario de caos y descontrol por parte de las autoridades que, atendiendo a que los problemas iban para largo, con toda seguridad, se lanzaron, cuando ya no quedó más remedio, al campo de las energías renovables y del gas nacional.

Para esto, se perforaron nuevos pozos para aumentar la producción de gas acompañante y con grandes esfuerzos apenas se alcanzó una generación de 370 MW, con combustible propio, totalmente insuficiente. De las renovables, y aunque no se dice nada de todo ello, se vieron muy beneficiadas por las donaciones de paneles solares chinos, que han permitido aumentar la penetración desde un 3% -una de las más bajas de América Latina y Caribe- hasta un 10%, un incremento que parece excesivo y que se tendrá que revisar.

Mejor culpar al embargo

Y, por supuesto, el “principal responsable de esta situación” ha sido el embargo petrolero de la orden presidencial de Trump del pasado mes de enero, aunque se informó que el último barco que entró en Cuba con petróleo, lo hizo el 8 de diciembre. Después llegó el barco ruso con 100,000 toneladas. Una vez más, el ministro recurrió al relato de que las posibilidades de acceso por parte de Cuba al mercado internacional de petróleo se vieron cuestionadas por las medidas arancelarias de Estados Unidos y la presencia militar en el Caribe. La eterna recreación del embargo/bloqueo que alimenta la propaganda del régimen comunista y que no reconoce que las dificultades para acceder a los mercados petroleros internacionales se deben a la baja data de Cuba como país deudor. Es una regla muy simple que el régimen comunista no cumple: si no se paga lo que se debe, no hay crédito, y esa es la dura realidad de la que nada se dice. Es mejor mentir, y culpar al embargo/bloqueo.

El caso es que el final de este cuento es bien conocido: sin reservas estratégicas de petróleo en la Isla, con las centrales paralizadas por el pésimo estado de las infraestructuras y un bajo porcentaje (y sobre todo de aplicación) de energías renovables, la eterna dependencia del combustible importado (primero de la URSS, después de Venezuela) ha llevado a un resultado dramático para la población, la economía y la sociedad: meses sólo con las viejas termoeléctricas, si se resta 2,000 MW de indisponibilidad menos 1,400, dejan 600 MW de afectación; sin combustible no hay posibilidades de mejora.

El ministro dijo que, ante el escenario descrito, se tomaron algunas medidas, pero su impacto ha sido escaso. Por ejemplo, la prioridad de la agricultura y la producción de alimentos no ha servido de nada, porque los problemas subsisten, agravados ahora por elevaciones de precios que no permiten acceder a los perceptores de salarios y pensiones a los productos que se venden en las tiendas en divisas, dado el cambio con el peso.

Otro tanto ocurrió con la prioridad a los denominados “generadores de divisas”, que no ha servido porque las tensiones cambiarias por la escasez de moneda extranjera siguen empujando al alza los tipos de cambio. De modo que, como las prioridades no sirvieron de nada, la decisión fácil fue aumentar las horas de apagón más de lo previsto, pero sólo para la población y la vida cotidiana. La escasa energía se intentó canalizar, igualmente sin éxito, a las fábricas para evitar una parálisis productiva. Los datos del PIB reflejarán este escenario.

Hecha esta presentación del caos, el ministro explicó que tiene un “programa de gobierno” con 62 acciones detalladas, mes a mes, para ser evaluadas cada semana, porque el objetivo “no solo es crecer, sino consolidar y sostener lo recuperado” a partir de los 1,114 MW de generación distribuida disponible.

Anunció como gran novedad la incorporación de “sistemas de acumulación de energía”, señalando con tono triunfal que los recursos ya están en Cuba, en fase de instalación. Informó que el programa de gas manufacturado para cocción en La Habana, que se había detenido por falta de gas, ha vuelto a funcionar con el objetivo de sumar 25,000 nuevos clientes, para reducir la demanda eléctrica, teniendo como prioridad “sostener las termoeléctricas con crudo cubano, porque sin ese combustible se estaría en apagón total”.

El ministro expresó la preferencia de Cuba por la compra de crudo y no de los derivados del petróleo “porque es más viable económicamente: de él se obtiene gasolina, fuel, diésel y GLP. Importar cada producto por separado encarece los fletes y la refinación externa”. Por otro lado, “no todo el combustible refinado va para electricidad; parte del diésel y fuel (unas 6,000 toneladas) se destina a hospitales, grupos electrógenos y transporte. El gas licuado irá a hospitales con calderas de gas y centros de producción de alimentos”.

La realidad es mucho peor

La realidad es mucho peor. Sin reservas estratégicas, los barcos que puedan arribar a la Isla, con más o menos barriles, se agotan en poco tiempo, porque las necesidades son muchas y muy complejas. Y en concreto, por extraño que pueda parecer, el ministro reconoció que “esta situación provoca problemas adicionales de logística y distribución, porque si el crudo se desembarca por un sitio y hay que llevarlo al otro extremo, hace que cuando llegue a un lado, el otro ya no tenga”. Para ello, se decidió “levantar inventarios mínimos para arrancar todo a la vez”.

Después de pasar por encima de estas penalidades, el ministro reconoció que “la mejoría se notó desde el 17 de abril: no la deseada, pero significativa, distribuyéndose 800 toneladas diarias de las 1,600 necesarias”, justo la mitad. Esta decisión fue justificada por De la O Levy diciendo que “si se usaran 1,600, habría menos apagón, pero duraría la mitad del tiempo”, o reconocido de otro modo: “El barco ruso alcanza hasta finales de abril”.

El ministro informó de las diferencias en la realidad eléctrica entre las distintas provincias, aunque “teóricamente la fórmula es equitativa, pero si una provincia tiene más servicios vitales, tiene menos circuitos apagables y su población se afecta más”, si no hay combustible tendrá más apagones. En un determinado momento, reconoció que todo se planifica a las 12 de la noche, pero “en medio se va Mariel u otra planta térmica, el sol cambia o llegan sargazos que tapan las tomas de Energás, y hay que afectar. Nadie planifica los sargazos ni la salida por avería de una termoeléctrica”. O dicho de otro modo, las bases de la economía socialista de planificación central vencidas por el Sistema Eléctrico Nacional cubano.

Precisamente, sobre este último punto, el ministro reconoció que para poder planificar y actuar con éxito, al Sistema “le faltan baterías” y esto lo justificó por el hecho de que “la energía solar fluctúa, lo que genera variaciones de frecuencia, voltaje y consumo. Las baterías estabilizan. Existen cuatro grandes emplazamientos en Cuba, de 200 MW en total, para cuando haya 3,000 MW renovables”.

Y prosiguió su defensa de las renovables, diciendo que el primer emplazamiento de 50 MW permitirá superar los 900 MW. El objetivo de la transición energética es “alcanzar soberanía para todos los portadores. No sólo parques: recuperar los 7,827 molinos de viento (ya 5,673 disponibles), bombeo solar para ganadería e hidráulica, y las 409 plantas de biogás (sólo 124 operan)”.

En la misma línea, defendió la compra realizada de 15,000 equipos solares (tipo Ecoflow), modificados para cargar sólo con sol. Estos equipos “se entregaron a maestros, médicos, héroes del trabajo y niños electrodependientes (171 iniciales, luego 263 más). Además, 5,000 sistemas solares fueron destinados a policlínicos, hogares maternos, hogares de ancianos, funerarias, bancos, oficinas de la Unión Eléctrica, emisoras y Etecsa”. Y con este argumento, el ministro confirmó que “la transición avanza en varios frentes”.

¿De qué avances se trata?

Primero, alcanzar un 15% de penetración de energías renovables agregando lo que hace el sector privado, las empresas estatales y los organismos. En total, 1,700 MW entre generación y ahorro por bombeo de agua con fuentes renovables. El sector privado también ha respondido, financiando iluminación en avenidas de La Habana. Empresas enteras han resuelto el 100% de la energía de sus trabajadores con sus propios presupuestos.

Segundo, implementar en este proceso una primera etapa hasta 2030 para obtener el 24% de energía renovable y en una segunda etapa alcanzar el 40 % en 2035, lo que permitiría eliminar la importación de combustible, ahorrando más de un millón de toneladas anuales.

Tercero, lograr hacia 2050 la soberanía total con 100% de energía renovable, gracias al potencial en biomasa forestal, hidráulico, eólico e incluso mareas.

Soñar está bien, pero mientras tanto, los barcos de petróleo no llegan, los problemas técnicos en las viejas centrales van en aumento, las inversiones en tecnologías no encuentran la necesaria financiación, los apagones se hacen eternos, el transporte de pasajeros y mercancías se paraliza y, con ello, la actividad productiva. El caos energético se agrava cada vez más, mientras se espera un futuro que no llega.