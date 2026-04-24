Tras casi siete años de debate, aprueban construcción de más de 500 viviendas en antiguo campo de golf de Kendall

Vídeos relacionados:

La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó ayer la construcción de 524 viviendas unifamiliares en el antiguo campo de golf Calusa, en West Kendall, poniendo fin a casi siete años de acalorados debates entre residentes, grupos ambientalistas y la promotora inmobiliaria GL Homes.

La votación fue de ocho votos a favor y cinco en contra, y autoriza la rezonificación de un terreno de aproximadamente 168 acres ubicado en 9400 SW 130th Ave., en el suroeste de Miami-Dade, donde el campo de golf cerró sus puertas en 2011 y no ha operado desde entonces.

El proyecto arrastra una historia larga y conflictiva: las primeras propuestas contemplaban hasta 1,300 viviendas hace casi una década, cifra que fue reduciéndose progresivamente —de 550 en 2021, a 540 en enero de 2026— hasta las 524 finalmente aprobadas.

En 2021, la Comisión ya había dado luz verde a una rezonificación inicial para 550 viviendas, pero el grupo comunitario Save Calusa Inc., liderado por Amanda Prieto, demandó al condado alegando notificación pública inadecuada.

El Tercer Distrito de Apelaciones de Florida revocó aquella aprobación, y el 1 de mayo de 2024 la Corte Suprema de Florida negó la revisión solicitada por GL Homes, obligando a reiniciar todo el proceso de audiencia pública.

Uno de los puntos más conflictivos fue la existencia de una colonia de anidación de aves poco comunes dentro del terreno, incluyendo la garza tricolor, catalogada como especie amenazada en Florida.

Para obtener el respaldo de grupos conservacionistas, GL Homes acordó con la Tropical Audubon Society ampliar el área de protección alrededor de la colonia de 100 a 330 pies, expandir el lago en lugar de reducirlo, añadir vegetación nativa y zonas de forrajeo, y no construir las 37 casas más cercanas al islote hasta dos años después de completadas las mejoras ambientales.

La Tropical Audubon Society tendrá además acceso permanente al sitio para monitorear la colonia.

Richard Norwalk, portavoz de GL Homes, destacó los cambios introducidos: "El plan revisado amplía la superficie del lago, mientras que en la propuesta original esta se reducía. Hemos eliminado todas las viviendas que colindaban directamente con la colonia de anidación".

Sin embargo, Save Calusa no firmó el acuerdo ambiental, por lo que conserva el derecho de apelar la decisión. Los residentes opositores pedían un máximo de 300 viviendas y reclamaban la creación de un parque o reserva natural.

"Todas y cada una de las personas con las que hablé mencionaron el problema del tráfico y expresaron su deseo de contar con un parque o una reserva natural", señalaron.

Este debate se enmarca en un contexto regional donde el precio medio de casas unifamiliares superó los $685,000 y más del 60% de los inquilinos destina al menos un tercio de sus ingresos al pago de la vivienda.