Capturan en Hialeah a fugitivo federal que desató persecución policial

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Un fugitivo buscado por la justicia federal fue capturado este jueves en Hialeah tras dos días consecutivos de incidentes policiales que mantuvieron en alerta a las autoridades del sur de Florida.

El sospechoso fue localizado en una farmacia Walgreens ubicada cerca de la intersección de la calle 68 Oeste y la 12.ª Avenida en Hialeah, donde fue puesto bajo custodia por agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), según confirmaron funcionarios de esa agencia a Telemundo 51.

El operativo de captura involucró a agentes de la FHP y de la Policía de Hialeah, incluyendo una unidad canina K-9 que resultó clave para localizar al sospechoso en la zona del establecimiento comercial.

El miércoles, el mismo individuo ya había protagonizado una persecución con agentes de la FHP y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que concluyó en el área de la 137.ª Avenida del Noroeste y la calle 178 del Noroeste en Hialeah, pero el fugitivo logró escapar en esa primera ocasión.

Este jueves, testigos presenciales relataron que el incidente comenzó nuevamente como una persecución y que el sospechoso saltó de una camioneta y huyó a pie antes de ser localizado por las autoridades.

Durante el operativo, el fugitivo intentó escapar, chocó varios vehículos y se resistió al arresto, según informaron las autoridades.

Finalmente, fue neutralizado con una pistola eléctrica Taser y detenido por los agentes presentes en la zona.

Imágenes obtenidas por medios locales mostraron una amplia presencia de agentes armados corriendo en los alrededores del Walgreens, lo que generó alarma entre los vecinos del área, en una ciudad que ya había sido escenario de una redada en febrero con 14 arrestos en la que participaron múltiples agencias de seguridad.