Cubano: "¿Cuándo van a decir que el pueblo puede comprar en las tiendas en dólares?"

Un cubano identificado como Ángel González resume la contradicción más dolorosa del régimen: el gobierno exige sacrificio y lealtad al pueblo, pero nunca anuncia medidas que mejoren su vida.

"Todos los días alguien dice: 'el pueblo de Cuba defenderá este país, esta revolución, o el pueblo de Cuba desfilará junto a sus dirigentes'. Pero nadie dice: 'el pueblo de Cuba mañana comprará en las tiendas en dólares', o lo que le haga falta según su necesidad", afirma el hombre en un video que publicó en Facebook.

El video conectó de inmediato con la frustración acumulada de miles de cubanos. La crítica apunta directamente al sistema de tiendas en divisas que el régimen implementó en julio de 2020.

Inicialmente eran 72 establecimientos para alimentos y artículos de aseo, y para octubre de 2025 ya superaba los 85 locales en el país. El resto de tiendas quedaron prácticamente desabastecidas.

Estas tiendas solo aceptan dólares en efectivo, tarjetas internacionales o tarjetas locales prepago con divisas, y excluyen completamente los pesos cubanos, a pesar de ser la moneda en que se pagan los salarios en el país.

El salario medio estatal en Cuba era de 6,649 pesos cubanos en el primer semestre de 2025, equivalente a menos de 15 dólares según el mercado informal.

Los economistas cubanos calculan que se necesitan más de 50,157 pesos mensuales para cubrir únicamente los gastos básicos de subsistencia de una familia en la isla.

Esa brecha deja entre el 80% y el 90% de la población cubana sin acceso a las tiendas en dólares y sin vías para adquirir artículos de primera necesidad.