Cubano: "¿Cuándo van a decir que el pueblo puede comprar en las tiendas en dólares?"

Un cubano identificado como Ángel González resume la contradicción más dolorosa del régimen: el gobierno exige sacrificio y lealtad al pueblo, pero nunca anuncia medidas que mejoren su vida.
"Todos los días alguien dice: 'el pueblo de Cuba defenderá este país, esta revolución, o el pueblo de Cuba desfilará junto a sus dirigentes'. Pero nadie dice: 'el pueblo de Cuba mañana comprará en las tiendas en dólares', o lo que le haga falta según su necesidad", afirma el hombre en un video que publicó en Facebook.
El video conectó de inmediato con la frustración acumulada de miles de cubanos. La crítica apunta directamente al sistema de tiendas en divisas que el régimen implementó en julio de 2020.
Inicialmente eran 72 establecimientos para alimentos y artículos de aseo, y para octubre de 2025 ya superaba los 85 locales en el país. El resto de tiendas quedaron prácticamente desabastecidas.
Estas tiendas solo aceptan dólares en efectivo, tarjetas internacionales o tarjetas locales prepago con divisas, y excluyen completamente los pesos cubanos, a pesar de ser la moneda en que se pagan los salarios en el país.
El salario medio estatal en Cuba era de 6,649 pesos cubanos en el primer semestre de 2025, equivalente a menos de 15 dólares según el mercado informal.
Los economistas cubanos calculan que se necesitan más de 50,157 pesos mensuales para cubrir únicamente los gastos básicos de subsistencia de una familia en la isla.
Esa brecha deja entre el 80% y el 90% de la población cubana sin acceso a las tiendas en dólares y sin vías para adquirir artículos de primera necesidad.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Económica y las Tiendas en Dólares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las tiendas en Cuba solo aceptan dólares en lugar de pesos cubanos?
Las tiendas en Cuba, conocidas como tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), solo aceptan dólares, tarjetas internacionales o tarjetas locales prepago con divisas, y excluyen completamente los pesos cubanos. Esto se debe a que el régimen implementó este sistema en 2020 para captar divisas extranjeras en un intento de mejorar la economía. Sin embargo, esta medida ha aumentado la desigualdad social, ya que la mayoría de los cubanos cobra en pesos cubanos, lo que limita su acceso a estos establecimientos.
¿Cuál es el impacto de la dolarización de las tiendas en Cuba sobre la población?
La dolarización de las tiendas en Cuba ha acentuado la desigualdad social y ha dejado entre el 80% y el 90% de la población sin acceso real a esos establecimientos. El salario medio estatal es insuficiente para cubrir los altos precios en dólares, lo que obliga a muchos cubanos a hacer malabares financieros para subsistir. Esta situación ha generado frustración y críticas hacia el gobierno, que no ofrece alternativas para quienes no tienen acceso a divisas.
¿Cómo afecta la crisis económica a los precios de los alimentos en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha disparado los precios de los alimentos básicos, haciendo que muchos productos sean inalcanzables para la mayoría de la población. El costo de la vida supera los 50,000 pesos mensuales, mientras que el salario medio ronda los 6,830 pesos. Esta disparidad ha convertido la alimentación en un desafío diario, y ha forzado a muchos cubanos a depender de remesas del exterior para poder adquirir productos básicos.
¿Existen alternativas para quienes no pueden comprar en las tiendas en dólares?
Actualmente, no existen alternativas efectivas proporcionadas por el gobierno cubano para quienes no tienen acceso a las tiendas en dólares. La población se ve obligada a recurrir al mercado informal o a recibir remesas del exterior para subsistir. Aunque el gobierno ha permitido la importación de algunos productos sin impuestos aduaneros, esta medida no ha resuelto los problemas de fondo relacionados con el acceso a productos básicos.
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