Roberto Veiga: 'Díaz-Canel ni es amado ni temido, solo es un cuadro'

El jurista y politólogo Roberto Veiga González, director de Cuba Próxima, afirmó que Miguel Díaz-Canel no es un líder político sino un simple ejecutor de órdenes partidistas, en declaraciones realizadas a propósito de la entrevista que el mandatario cubano concedió al periodista brasileño Breno Altman el 22 de abril.

"En Cuba para mandar hay que ser amado o temido. Y él no es amado ni temido. Él es un cuadro del partido como una misión del partido. Un partido estalinista además. Y él cumple el encargo del partido", sentenció Veiga en declaraciones concedidas a CiberCuba.

El análisis de Veiga es demoledor en cuanto a las capacidades de Díaz-Canel como gobernante: "No es un político, él no es un líder político. Él jamás ha asumido el rol de líder político que correspondía en Cuba".

Veiga también apuntó a la incapacidad comunicativa del mandatario: no genera ideas nuevas, repite consignas y carece de frescura en su discurso.

Como ejemplo de su incompetencia ejecutiva, Veiga señaló que Díaz-Canel culpó a los aranceles impuestos por Washington en enero de 2025 por el colapso en la recogida de basura, cuando ese servicio ya estaba derrumbado desde antes. "Dice no podemos recoger los residuos sólidos desde que Estados Unidos puso los aranceles en enero. ¿Perdona? Si la basura no se recoge desde el año pasado", ironizó.

Para explicar por qué Díaz-Canel sigue en el poder pese a todo, Veiga citó la tesis de un politólogo europeo que estudia Cuba en profundidad: "La élite cubana, la cúpula cubana de Raúl Castro y su entorno han decidido tener ahí a alguien capaz de hacer algo. Hasta que ellos tengan claridad de por dónde quieren correr. Entonces podrán encontrar a alguien que conduzca al país por esa ruta".

Veiga reconoció que esa explicación le resulta aterradora: "Y yo no sé si tiene razón porque me parece espantoso. Se puede acabar el país primero. Pero es lógica. Es lógica".

El politólogo también analizó por qué Raúl Castro no implementó los llamados "lineamientos" de reforma económica que tanto pregonó. Según Veiga, dos factores lo frenaron: el miedo a perder el control de una sociedad que se dinamizaba con demasiada rapidez, y las advertencias de jefes de Estado europeos que le señalaron ese riesgo. El Congreso del Partido de 2016 marcó, a su juicio, el punto de inflexión en el abandono definitivo de esas reformas.

Sobre la entrevista de Díaz-Canel con Altman, Veiga observó que el mandatario apareció más relajado y coherente que de costumbre, lo que interpreta como una señal de que las negociaciones con Washington podrían estar avanzando más de lo que se admite públicamente. "Evidentemente esta entrevista que él está dando, y esta en especial, forma parte de la gestión de las negociaciones que están teniendo entre la Plaza de la Revolución y la Casa Blanca", afirmó.

En esa misma entrevista, Díaz-Canel describió las conversaciones con Estados Unidos como en fase muy preliminar e inicial, descartó negociar cambios al sistema político y advirtió que es posible que intenten agredir a Cuba, por lo que el país debe prepararse militarmente.