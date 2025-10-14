Hipocresías del régimen: Venden en dólares repelente y crema para picaduras de mosquitos en La Habana

Vídeos relacionados:

En una muestra más de la hipocresía del régimen cubano, mientras el país sufre una de las peores crisis sanitarias de los últimos años por el auge del dengue, la chikungunya y otras arbovirosis, en La Habana se comercializan en dólares productos para protegerse de los mosquitos, incluso algunos dirigidos al sector infantil.

Y en medio de ese panorama, Tiendas Caribe Habana Vieja anunció en su página oficial de Facebook la venta de productos para repeler mosquitos, como repelente para bebés, toallitas y crema para las picaduras, disponibles en la tienda La Bella Cubana, ubicada en Oficios esquina Lamparilla.

Captura Facebook / Tiendas Caribe Habana Vieja

En las imágenes difundidas por la propia tienda se aprecian los precios de los productos: 2.75 dólares el repelente, 2.75 las toallitas y 7.40 dólares la crema para picaduras.

La publicación precisa que los artículos pueden pagarse con tarjetas clásicas o internacionales, además de efectivo, y que el local abre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto los domingos, cuando cierra a las 2:00 p.m.

Esta oferta ha generado indignación entre los internautas, pues estos productos, esenciales en un momento de emergencia sanitaria, se venden exclusivamente en divisas extranjeras, inaccesibles para la mayoría de los cubanos que cobran sus salarios en pesos.

Lo más leído hoy:

Duele aún más porque algunos de estos productos están dirigidos al público infantil, un grupo especialmente vulnerable, por el que las familias se angustian y hacen todo lo posible por proteger.

Mientras tanto, hospitales y policlínicos reportan un aumento sostenido de casos febriles y enfermedades transmitidas por mosquitos, en una situación agravada por la falta de fumigación y la escasez de medicamentos básicos.

Preguntas frecuentes sobre la venta de productos en dólares en Cuba