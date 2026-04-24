¿Quién explota realmente a los trabajadores cubanos?

El economista Elías Amor presentó un análisis del "Panorama de injusticias de los salarios en Cuba", un exhaustivo estudio sobre las profundas desigualdades salariales que afectan a los trabajadores de la isla bajo el sistema socialista.

Una de las conclusiones más contundentes del análisis es que el principal explotador de los trabajadores cubanos no es el capitalismo, sino el propio Estado cubano, que controla los salarios y se apropia del valor generado por la fuerza laboral del país.

Según datos oficiales recogidos en el informe, el salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de 6.930 pesos cubanos, una cifra que, convertida a dólares al tipo de cambio informal, representa apenas unos pocos dólares mensuales, muy por debajo de cualquier estándar de vida digno.

Este dato cobra aún más gravedad cuando se considera que la inflación acumulada alcanzó el 206%, multiplicando los precios de los bienes y servicios básicos muy por encima del crecimiento de los ingresos de los trabajadores, lo que ha erosionado drásticamente el poder adquisitivo de la población.

El análisis también revela importantes brechas territoriales dentro del propio país.

Según Amor, un trabajador habanero gana aproximadamente un 20% más que uno de Guantánamo, lo que evidencia que las desigualdades no solo existen entre el Estado y los trabajadores, sino también entre distintas regiones del territorio nacional.

El contexto macroeconómico agrava aún más este panorama.

El PIB per cápita de Cuba en 2025 fue de apenas 1.082,8 dólares, una cifra que sitúa a la isla entre las economías más empobrecidas de la región y que refleja el fracaso estructural del modelo económico vigente para generar riqueza y bienestar para su población.