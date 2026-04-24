¿Quién explota realmente a los trabajadores cubanos?

El economista Elías Amor presentó un análisis del "Panorama de injusticias de los salarios en Cuba", un exhaustivo estudio sobre las profundas desigualdades salariales que afectan a los trabajadores de la isla bajo el sistema socialista.
Una de las conclusiones más contundentes del análisis es que el principal explotador de los trabajadores cubanos no es el capitalismo, sino el propio Estado cubano, que controla los salarios y se apropia del valor generado por la fuerza laboral del país.
Según datos oficiales recogidos en el informe, el salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de 6.930 pesos cubanos, una cifra que, convertida a dólares al tipo de cambio informal, representa apenas unos pocos dólares mensuales, muy por debajo de cualquier estándar de vida digno.
Este dato cobra aún más gravedad cuando se considera que la inflación acumulada alcanzó el 206%, multiplicando los precios de los bienes y servicios básicos muy por encima del crecimiento de los ingresos de los trabajadores, lo que ha erosionado drásticamente el poder adquisitivo de la población.
El análisis también revela importantes brechas territoriales dentro del propio país.
Según Amor, un trabajador habanero gana aproximadamente un 20% más que uno de Guantánamo, lo que evidencia que las desigualdades no solo existen entre el Estado y los trabajadores, sino también entre distintas regiones del territorio nacional.
El contexto macroeconómico agrava aún más este panorama.
El PIB per cápita de Cuba en 2025 fue de apenas 1.082,8 dólares, una cifra que sitúa a la isla entre las economías más empobrecidas de la región y que refleja el fracaso estructural del modelo económico vigente para generar riqueza y bienestar para su población.
Preguntas frecuentes sobre las desigualdades salariales y económicas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el salario medio en Cuba y qué significa para los trabajadores?
El salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos cubanos, lo que equivale a aproximadamente 15 dólares al tipo de cambio informal. Esta cifra es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, quienes enfrentan un costo de vida que supera ampliamente sus ingresos, exacerbado por una inflación acumulada del 206% desde 2021.
¿Quién es considerado el principal explotador de los trabajadores cubanos según el análisis de Elías Amor?
El economista Elías Amor señala al Estado cubano como el principal explotador de los trabajadores, ya que controla los salarios y se apropia del valor generado por la fuerza laboral. Esto contradice la narrativa de que el capitalismo es el culpable de la explotación laboral en la isla.
¿Cómo afecta la inflación al poder adquisitivo en Cuba?
La inflación acumulada desde la implementación de la "Tarea Ordenamiento" en 2021 ha alcanzado el 206%, lo que ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los cubanos. El aumento nominal de los salarios no ha sido suficiente para compensar el incremento de los precios, resultando en una capacidad de compra cada vez menor para la población.
¿Existen desigualdades salariales entre las diferentes regiones de Cuba?
Sí, existen importantes brechas salariales entre las regiones de Cuba. Por ejemplo, un trabajador en La Habana puede ganar aproximadamente un 20% más que uno en Guantánamo. Estas desigualdades reflejan no solo la disparidad entre el Estado y los trabajadores, sino también entre las distintas provincias del país.
¿Qué medidas se proponen para mejorar la situación laboral en Cuba?
El economista Elías Amor propone la creación de sindicatos libres e independientes como una medida esencial en una futura transición democrática en Cuba. Estos sindicatos podrían negociar directamente con organizaciones empresariales privadas las condiciones laborales, los salarios y los horarios de trabajo, lo que permitiría alejar al gobierno del control directo sobre estas negociaciones.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.