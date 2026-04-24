McLaren usa el dominó cubano para anunciar su cuenta regresiva al Gran Premio de Miami

El equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1 publicó en Instagram un video de 19 segundos que muestra a cuatro hombres jugando dominó cubano alrededor de una mesa de madera rústica, con el mensaje "7 days to go" como cuenta regresiva hacia el Gran Premio de Miami 2026.

La publicación, lanzada exactamente siete días antes del inicio del fin de semana de la carrera, es un guiño directo a la comunidad cubana de Miami, donde el dominó es una tradición identitaria profundamente arraigada.

El video muestra a los cuatro jugadores mezclando las fichas boca abajo en el centro de la mesa, en un entorno casual con vegetación y arte decorativo al fondo, en clara referencia al ambiente del Parque del Dominó de Little Havana.

Ese parque, conocido oficialmente como Parque Máximo Gómez y ubicado en la esquina de Calle 8 y la Avenida 15, fue fundado en 1976 por exiliados cubanos y es uno de los símbolos más reconocibles de la identidad cubana en el exilio.

Allí, decenas de cubanos se reúnen diariamente para jugar, preservar su cultura y mantener viva la memoria de la isla.

La elección del dominó como elemento promocional cobra aún más relevancia por la visita que realizó el pasado 15 de abril la reina Máxima de los Países Bajos, quien jugó dominó en ese mismo parque durante una visita oficial con el rey Willem-Alexander, evidenciando la proyección internacional del lugar.

Para los cubanos, el juego representa mucho más que una simple actividad lúdica: es un símbolo de tradición, amistad y conexión social que refuerza los lazos comunitarios, tanto en Cuba como entre la diáspora cubana en el exterior.

Miami alberga más de 1,2 millones de descendientes cubanos en el sur de Florida, una comunidad que convirtió el dominó en parte del paisaje cotidiano de la ciudad desde que los primeros exiliados llegaron tras la Revolución de 1959.

El Gran Premio de Miami 2026 se disputará del uno al tres de mayo en el Miami International Autodrome, construido alrededor del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, en su quinta edición.

El fin de semana tendrá formato Sprint: entrenamientos libres y clasificación Sprint el viernes, carrera Sprint y clasificación el sábado, y la carrera principal el domingo tres de mayo a las 16:00 ET.

McLaren llega a Miami con la necesidad de remontar tras un inicio irregular en la temporada 2026, en la que Mercedes ha dominado con tres victorias consecutivas en las primeras tres carreras.

Sin embargo, el equipo naranja tiene razones para el optimismo en este circuito: ganó las dos últimas ediciones del Gran Premio de Miami, con Lando Norris en 2024 y Piastri en 2025.

Oscar Piastri, con su mejor resultado reciente en la temporada actual con un segundo puesto en Japón, buscará repetir la victoria en un trazado de 19 curvas y 5.41 kilómetros donde McLaren ha demostrado velocidad en años recientes.