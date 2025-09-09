“Cada vez más inaccesible”: María Elvira Salazar sobre la compra de vivienda en Miami

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar advirtió en redes sociales que la compra de una vivienda en Miami está “cada vez más fuera del alcance”, en medio de la profunda crisis inmobiliaria que enfrenta el sur de la Florida.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora republicana destacó que el sueño de la propiedad se aleja para miles de familias, al tiempo que insistió en la necesidad de “soluciones audaces” para enfrentar la emergencia habitacional.

“Ser propietario de una vivienda en Miami está cada vez más fuera del alcance y con una crisis de vivienda cada vez más profunda, ahora se necesitan soluciones audaces más que nunca”, escribió Salazar, tras compartir un video difundido por la Casa Blanca.

El material audiovisual, grabado desde la Oficina Oval, muestra al presidente Donald Trump asegurando que la vivienda asequible es “parte fundamental del sueño americano” y defendiendo los esfuerzos de su administración para reducir regulaciones y facilitar el acceso a hipotecas.

Los precios de las viviendas en Miami han alcanzado niveles históricos en los últimos años, empujados por la llegada masiva de inversionistas, la escasez de oferta y los altos costos de vida.

Para muchas familias trabajadoras, incluidos miles de cubanos asentados en el área, la posibilidad de adquirir una casa propia se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano.

Lo más leído hoy:

Hace unos meses, una publicación viral recordó que en la década de 1950 una casa en North Miami Beach costaba apenas $13,990. Ajustado a la inflación, rondaría hoy los $180,000, pero esas mismas viviendas pueden superar actualmente los $550,000. Para muchos, es la muestra más clara de cómo el sueño americano de tener un techo propio se ha ido desvaneciendo con el paso de las generaciones.

El intento de paliar la crisis

El señalamiento de María Elvira coincide con los intentos locales por mitigar el problema. En junio, Miami-Dade abrió inscripciones para el Programa de Vales para Proyectos (PBV), dirigido a familias de bajos ingresos. Más de 30 desarrollos habitacionales participaron en esta edición, pero la alta demanda y los requisitos estrictos reflejan lo limitado de las soluciones frente a una ciudad donde más del 60% de los inquilinos destina al menos un tercio de sus ingresos a pagar renta, una situación considerada insostenible.

Aunque estas iniciativas buscan aliviar la presión, para muchos residentes la posibilidad de tener una vivienda propia se reduce a una carrera de obstáculos marcada por listas de espera, sorteos y ayudas insuficientes.

El mensaje de la congresista estuvo vinculado a la Exhibición de Vivienda Innovadora 2025 organizada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), que se celebra del 6 al 10 de septiembre en el National Mall de Washington.

Bajo el lema “El hogar estadounidense es el sueño americano”, el evento presenta tecnologías de construcción, diseños innovadores y debates sobre el futuro del acceso a la vivienda en Estados Unidos.

Más allá de los anuncios oficiales, el comentario de María Elvira conecta directamente con una preocupación que golpea a diario a las familias de Miami y, en particular, a la comunidad cubana con la dificultad para alcanzar un techo propio en la ciudad que se ha convertido en símbolo de la diáspora.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de vivienda en Miami y las declaraciones de María Elvira Salazar