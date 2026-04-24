¡Golpe millonario al narco! Incautan toneladas de narcóticos en costas de Miami y caen seis traficantes

La tripulación del guardacostas USCGC Resolute descargó ayer en la Base Miami Beach aproximadamente 2,570 libras de cocaína valoradas en más de 19.3 millones de dólares, y transfirió a seis presuntos narcotraficantes a las autoridades federales.

La droga fue el resultado de tres interdicciones separadas realizadas en el Mar Caribe por la tripulación del USCGC Tahoma y la del USS Billings, este último con un destacamento de aplicación de la ley de la Guardia Costera embarcado.

En el operativo también participaron el Escuadrón de Interdicción Táctica en Helicópteros de la Guardia Costera, el Equipo de Aplicación de la Ley Táctica Sur (LEDET 405), la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur y vigilantes del Distrito Sureste de la Guardia Costera.

El comandante Ian Starr, oficial al mando del Resolute, destacó el alcance de la operación: "El éxito de estas interdicciones refleja la fortaleza de nuestras alianzas y la perseverancia de nuestras tripulaciones. Al detener estos cargamentos en el mar, evitamos que drogas peligrosas lleguen a nuestras comunidades y desarticulamos organizaciones criminales transnacionales".

La Guardia Costera subraya que la cocaína incautada en estas operaciones financia a carteles y organizaciones criminales que también producen y trafican fentanilo ilegal hacia Estados Unidos.

La descarga del Resolute se produce apenas una semana después de que el Cutter Tampa descargara en la misma base 3,825 libras de cocaína valuadas en 28.7 millones de dólares, producto de dos interdicciones en el Océano Pacífico Oriental durante una patrulla de 74 días bajo la Operación Pacific Viper.

Esta operación se enmarca en una racha de incautaciones sin precedentes de la Guardia Costera estadounidense.

En 2025, la institución estableció un récord histórico al confiscar más de 511,000 libras de cocaína —más del triple de su promedio anual— valoradas en más de 3,800 millones de dólares.

Desde el lanzamiento de la Operación Pacific Viper en agosto de 2025, bajo la administración del presidente Donald Trump, se han confiscado más de 215,000 libras de cocaína y detenido a 160 presuntos narcotraficantes.

Solo en lo que va de 2026, las operaciones en el Caribe y el Atlántico también han registrado resultados significativos: en febrero, la Guardia Costera descargó en Port Everglades 17,750 libras de cocaína valoradas en más de 133.5 millones de dólares, resultado de interdicciones realizadas entre el 25 y el 31 de enero.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que la cocaína incautada en las operaciones recientes es suficiente para causar la muerte de más de 1.4 millones de estadounidenses.