Guardia Costera rescata a kayakista de 71 años atrapada en marismas de Georgia

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Una tripulación de helicóptero de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Savannah rescató el pasado jueves a una kayakista de 71 años que quedó atrapada en las marismas cerca de Village Creek Landing, en St. Simons Island, Georgia, tras separarse del grupo con el que realizaba una excursión.

La mujer fue izada de forma segura desde el pantano mediante el sistema de izado del helicóptero y trasladada al Aeropuerto de St. Simons Island sin lesiones reportadas.

"Una tripulación de helicóptero de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Savannah rescató a una kayakista de 71 años el jueves, cerca de Village Creek Landing, después de que se separara de su grupo. Fue izada de forma segura desde el pantano y transportada al Aeropuerto de St. Simons Island sin lesiones reportadas", informó la Guardia Costera en un comunicado oficial posteado en X.

Village Creek Landing es uno de los puntos de acceso más populares para el kayak en las Golden Isles de Georgia, una zona costera caracterizada por extensas marismas de marea, canales y afluentes que pueden resultar desorientadores para los kayakistas, especialmente cuando cambian las condiciones de marea.

Las marismas de la zona forman parte de las llamadas Marshes of Glynn, un ecosistema de marismas saladas en la costa de Georgia que, aunque atractivo para el kayak recreativo, presenta riesgos reales de orientación y separación de grupos.

El rescate se produce en un contexto de múltiples operaciones recientes de la Guardia Costera en la región sureste del país. Apenas dos días antes, el 15 de abril, la institución rescató a una niña de 13 años que se encontraba a la deriva frente a Rodriguez Key, en los Cayos de Florida. La menor portaba chaleco salvavidas y fue reunida con su familia en buen estado de salud.

Los rescates de kayakistas en marismas y aguas costeras son frecuentes en el sureste de EE.UU., especialmente durante la temporada de primavera, cuando aumenta la actividad recreativa acuática.

La Estación Aérea de la Guardia Costera en Savannah es la base responsable de las operaciones de búsqueda y rescate en la costa de Georgia y zonas limítrofes con Carolina del Sur y el norte de Florida, con helicópteros equipados para operaciones de izado en zonas de difícil acceso como pantanos y marismas.