Recluso cubano mejora tras brutal agresión en prisión a días de quedar en libertad en Cuba

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Un rayo de esperanza emerge en medio del drama que vive la familia de Gerardo Fiol, el recluso cubano que fue brutalmente atacado en prisión cuando le faltaban apenas ocho días para salir en libertad.

Según informó este viernes su hermano, el opositor Enrique Piñeiro Azahares, Fiol ha comenzado a mostrar signos de mejoría tras la operación a la que fue sometido en Bayamo. En la mañana de hoy, los médicos le retiraron la entubación y el paciente ya respira por sí mismo.

Captura de Facebook/Enrique Pineiro Azahares.

Aunque su estado sigue siendo delicado, el parte médico lo reporta como estable dentro de la gravedad. Horas más tarde, Piñeiro Azahares confirmó otro avance significativo: el recluso recuperó el habla y fue autorizado a ingerir alimentos líquidos.

Captura de Facebook/Enrique Pineiro Azahares.

La evolución ha sido recibida con alivio por familiares y amigos, que durante días han vivido con angustia tras el violento episodio ocurrido en la cárcel de San Ramón, en Campechuela. Según la denuncia inicial, Fiol fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente por otro recluso, lo que le provocó un hematoma epidural que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Sin embargo, la mejoría médica no ha calmado las denuncias. Su hermano insiste en que el ataque no fue un hecho aislado, sino una represalia vinculada a su postura crítica frente al régimen cubano. En sus declaraciones, asegura que el presunto agresor no es reconocido dentro del penal y habría sido “desaparecido”, lo que alimenta sospechas sobre un posible encubrimiento.

“Esto no se va a quedar así”, advirtió, al tiempo que reiteró su intención de exigir justicia e investigar lo ocurrido hasta las últimas consecuencias.

El caso continúa generando indignación, no solo por la brutalidad del ataque, sino por las circunstancias en que ocurrió: un preso a punto de recuperar su libertad que terminó debatiéndose entre la vida y la muerte.

Mientras Fiol lucha por recuperarse, su familia mantiene el llamado a visibilizar el caso, en medio de un contexto marcado por denuncias recurrentes de violencia y falta de garantías para las personas privadas de libertad en Cuba.