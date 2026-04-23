Muere reclusa de 33 años en la prisión de El Guatao; familiares cuestionan la versión oficial

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El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) confirmó el martes la muerte de Anamara Barona Rivero, de 33 años, en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana, en circunstancias que familiares y activistas rechazan como la versión oficial describe.
La joven, residente del barrio Los Pocitos en el municipio Marianao, había sido reportada como fallecida por diversos activistas a finales de la semana anterior, y el CDPC pudo verificar el caso con fuentes locales.
Según testimonios recogidos por activistas, el desenlace se precipitó tras una visita familiar, en la que una funcionaria del penal conocida como "reeducadora" intentó arrebatarle a Anamara un teléfono celular, lo que derivó en una pelea física entre ambas.
La funcionaria quedó de guardia esa noche y, según las versiones que circulan en el barrio y en redes sociales, habría aprovechado para "ajustar cuentas" con la reclusa.
Alrededor de las cuatro de la madrugada, Anamara fue encontrada sin vida en su celda.
La versión oficial del penal señala un presunto acto autoinfligido —que se habría ahorcado con una prenda de vestir—, pero familiares y testigos rechazan categóricamente esa explicación.
Testimonios de personas cercanas indican que el cuerpo presentaba señales visibles en el cuello y que fue trasladado rápidamente a medicina legal sin presencia de familiares, a quienes además se les impidió verla inicialmente.
Durante el entierro, celebrado en la casa de la familia, tropas especiales, policía y oficiales del MININT se encontraban presentes, según denunció el reportero de sucesos conocido como "Nio Reportando un Crimen".
La prisión de mujeres de El Guatao acumula un historial de denuncias graves. En 2023, familiares alertaron sobre la muerte de una mujer identificada como "Yessica" bajo presuntos maltratos en ese mismo centro penitenciario.
En febrero de 2025, también murió allí Yoleisy Oviedo Rodríguez, presa política de 44 años, condenada por protestar contra el régimen.
El deterioro del sistema penitenciario cubano es progresivo, según organizaciones de derechos humanos que documentan el aumento de muertes bajo custodia. Solo en los últimos meses se han registrado 160 denuncias de tortura en 43 cárceles del país.
Preguntas Frecuentes sobre la Muerte de Anamara Barona Rivero en la Prisión de El Guatao
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo murió Anamara Barona Rivero en la prisión de El Guatao?
Anamara Barona Rivero fue encontrada sin vida en su celda alrededor de las cuatro de la madrugada. La versión oficial del penal sugiere un acto autoinfligido, afirmando que se habría ahorcado con una prenda de vestir. Sin embargo, los familiares y testigos rechazan esta explicación, apuntando a posibles irregularidades y violencia por parte del personal penitenciario.
¿Qué antecedentes de violencia tiene la prisión de mujeres de El Guatao?
La prisión de El Guatao tiene un historial de denuncias graves. En 2023, se alertó sobre la muerte de una mujer identificada como "Yessica" bajo presuntos maltratos, y en 2025, murió Yoleisy Oviedo Rodríguez, una presa política. Estas muertes son parte de un patrón de deterioro del sistema penitenciario cubano, con numerosas denuncias de tortura y muertes bajo custodia.
¿Por qué se duda de la versión oficial sobre la muerte de Anamara Barona Rivero?
La versión oficial es rechazada por familiares y activistas debido a las condiciones en que se encontró el cuerpo de Anamara, que presentaba señales visibles en el cuello. Además, el cuerpo fue trasladado rápidamente a medicina legal sin la presencia de familiares, a quienes se les impidió verla inicialmente, lo que aumenta las sospechas de irregularidades y violencia.
¿Qué papel juegan los activistas y organizaciones de derechos humanos en estos casos?
Activistas y organizaciones de derechos humanos documentan denuncias de maltratos y muertes bajo custodia para visibilizar la situación dentro de las prisiones cubanas. Estos grupos recogen testimonios, verifican casos y presionan por transparencia y justicia, ante un contexto de silencio institucional y represión por parte del régimen cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.