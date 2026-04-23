Muere reclusa de 33 años en la prisión de El Guatao; familiares cuestionan la versión oficial

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El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) confirmó el martes la muerte de Anamara Barona Rivero, de 33 años, en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana, en circunstancias que familiares y activistas rechazan como la versión oficial describe.

La joven, residente del barrio Los Pocitos en el municipio Marianao, había sido reportada como fallecida por diversos activistas a finales de la semana anterior, y el CDPC pudo verificar el caso con fuentes locales.

Según testimonios recogidos por activistas, el desenlace se precipitó tras una visita familiar, en la que una funcionaria del penal conocida como "reeducadora" intentó arrebatarle a Anamara un teléfono celular, lo que derivó en una pelea física entre ambas.

La funcionaria quedó de guardia esa noche y, según las versiones que circulan en el barrio y en redes sociales, habría aprovechado para "ajustar cuentas" con la reclusa.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, Anamara fue encontrada sin vida en su celda.

La versión oficial del penal señala un presunto acto autoinfligido —que se habría ahorcado con una prenda de vestir—, pero familiares y testigos rechazan categóricamente esa explicación.

Testimonios de personas cercanas indican que el cuerpo presentaba señales visibles en el cuello y que fue trasladado rápidamente a medicina legal sin presencia de familiares, a quienes además se les impidió verla inicialmente.

Durante el entierro, celebrado en la casa de la familia, tropas especiales, policía y oficiales del MININT se encontraban presentes, según denunció el reportero de sucesos conocido como "Nio Reportando un Crimen".

La prisión de mujeres de El Guatao acumula un historial de denuncias graves. En 2023, familiares alertaron sobre la muerte de una mujer identificada como "Yessica" bajo presuntos maltratos en ese mismo centro penitenciario.

En febrero de 2025, también murió allí Yoleisy Oviedo Rodríguez, presa política de 44 años, condenada por protestar contra el régimen.

El deterioro del sistema penitenciario cubano es progresivo, según organizaciones de derechos humanos que documentan el aumento de muertes bajo custodia. Solo en los últimos meses se han registrado 160 denuncias de tortura en 43 cárceles del país.