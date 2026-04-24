Díaz-Canel asegura que la revolución habría tenido más "conquistas" de no ser por el embargo

El embargo como causa principal de los males de Cuba es una constante del discurso oficial

El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que la revolución cubana habría alcanzado muchas más "conquistas" si no hubiera existido el embargo estadounidense, al que calificó como "el dogal sobre el cuello" del pueblo cubano.

Las declaraciones publicadas este viernes en una cápsula en la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en X, forman parte de la entrevista concedida al periodista brasileño Breno Altman para el programa "20 Minutos" de Opera Mundi, grabada en La Habana, transmitida el 21 de abril.

"Nosotros no hemos podido llegar a ser lo que hemos soñado ser, lo que hemos planificado ser. Hemos logrado mucho. En medio de esas circunstancias, ese es un mérito de la Revolución Cubana, ese es un mérito del heroico pueblo cubano que resiste y que además crea", dijo Díaz-Canel.

El jefe de Estado fue más lejos al atribuir al embargo la brecha entre lo prometido y lo logrado. "Pudiéramos haber llegado mucho más allá, pudiéramos haber logrado muchas más conquistas, pudiéramos tener una mejor situación si no hubiéramos tenido todo este tiempo el dogal sobre el cuello de ese bloqueo", enfatizó.

Díaz-Canel cerró el argumento con una pregunta retórica. "El bloqueo, te lo digo responsablemente, es la principal afectación a la vida de las cubanas y de los cubanos. Que nos levanten el bloqueo a ver cómo tocamos. ¿Qué no sería capaz de hacer Cuba sin ese bloqueo?"

Las declaraciones llegan en el peor momento energético que ha vivido Cuba en décadas. El propio Díaz-Canel admitió en la misma entrevista que la isla estuvo cuatro meses consecutivos sin recibir una sola gota de combustible importado, operando únicamente con producción nacional de crudo, que cubre apenas el 40% de sus necesidades.

Los apagones han llegado a 30 y hasta 40 horas consecutivas en algunas comunidades, y el régimen reconoció una lista de más de 96,000 personas pendientes de cirugía, incluyendo más de 11,000 niños, como consecuencia directa de la crisis.

El detonante fue la Orden Ejecutiva 14380, firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero, que impuso aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, cortando entre el 80% y el 90% de las importaciones de crudo.

El único alivio llegó con un cargamento ruso de 730,000 barriles donados gratuitamente, suficiente para cubrir apenas diez días de necesidades, que Díaz-Canel calificó de "simbólico", pero reconoció que permitió reactivar parcialmente más de 1,200 megavatios de generación distribuida que llevaban cuatro meses inactivos.

El argumento del embargo como causa principal de los males de Cuba es una constante del discurso oficial del régimen, sobre todo después de 1991, y es utilizado sistemáticamente para eludir la responsabilidad de 67 años de gestión económica fallida bajo el modelo comunista.

En la misma entrevista, Díaz-Canel descartó negociar cambios políticos con Washington y admitió que las conversaciones con Estados Unidos están en "fase muy preliminar", tras una reunión el 11 de abril entre funcionarios cubanos y una delegación del Departamento de Estado en La Habana, la primera aeronave oficial estadounidense en aterrizar en la isla desde 2016.