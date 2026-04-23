Díaz-Canel califica de simbólico envío de petróleo de Rusia a Cuba: suficiente solo para 10 días

Miguel Díaz-Canel reconoció que el único barco ruso llegado a Cuba representa apenas la tercera parte del combustible que la isla necesita en un mes, suficiente para cubrir las necesidades energéticas durante aproximadamente 10 días.

El gobernante cubano hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva concedida al periodista brasileño Breno Altman para el programa "20 Minutos" de Opera Mundi, publicada el pasado lunes.

"Ese barco que llegó con 700 fue una operación que es normal en cualquier lugar del mundo, se convirtió en el barco de petróleo más seguido y más famoso de la historia a nivel internacional", afirmó Díaz-Canel, antes de precisar que el cargamento "no nos resuelve todos los problemas, pero nos da el combustible que necesitamos. La tercera parte de lo que necesitamos en un mes".

El dirigente cubano calificó el gesto de Moscú como principalmente simbólico: "Ese es un gesto que tiene mucho simbolismo, que en un momento tan complicado la Federación de Rusia acude apoyando a Cuba".

Confirmó además que el cargamento fue una donación gratuita: "Este que llegó ahora es una donación de la Federación de Rusia que es un gesto tremendo de apoyo".

El crudo ruso debió ser refinado antes de poder utilizarse, y Díaz-Canel explicó que a partir de su procesamiento Cuba dispondría de diésel, fuel, gasolina y algo de gas licuado.

"Con eso podemos cubrir las necesidades de alrededor de 10 días", precisó, añadiendo que el combustible permitirá reactivar más de 100 MW de generación eléctrica distribuida que permanecían inactivos, lo que atenuará los apagones especialmente en horario nocturno.

El contexto que rodea ese envío es de una gravedad extrema. Díaz-Canel reveló que Cuba estuvo cuatro meses consecutivos sin recibir una sola gota de combustible del exterior: "Nosotros estuvimos 4 meses sin recibir una gota de combustible. 4 meses, 4 meses sin recibir nada, trabajando con nuestra reserva y trabajando desde enero hasta abril".

La crisis se desencadenó por la confluencia del corte del suministro venezolano —tras el arresto de Nicolás Maduro a principios de enero de 2026— y la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026, que impuso sanciones secundarias a cualquier país o empresa que exportara combustible a la isla.

El impacto humanitario ha sido devastador. La isla ha registrado apagones de hasta 30 y 40 horas consecutivas en comunidades enteras, con muchos lugares recibiendo apenas tres o cuatro horas de electricidad al día.

El déficit de generación alcanzó 1,885 MW en horas pico a finales de marzo, con diez de las 16 unidades termoeléctricas fuera de servicio.

El transporte, el abasto de agua y la recogida de desechos sólidos también colapsaron.

Rusia anunció el envío de un segundo buque, el Universal, que ya atravesó el Canal de la Mancha a mediados de abril escoltado por una fragata rusa.

El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, lo confirmó el 2 de abril: "Un buque ruso rompió el bloqueo. Un segundo buque está siendo cargado".