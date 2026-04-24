Abandonadas por su madre: familia en Miami lucha por salvar a dos hermanitas

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Una familia argentina radicada en Miami acoge desde el 7 de marzo a dos niñas de cinco y diez años que su madre biológica dejó en su hogar, y ahora pide ayuda a la comunidad para costear las terapias y necesidades de las menores.

Según un reportaje de la periodista Maylin Legañoa paraTelemundo 51, Andrea Leoni, quien ya tiene dos hijos propios de seis y nueve años, recibió a las niñas cuando Nixmarie Barbara Melendez Rivera —identificada así en documentos judiciales— se las entregó y les dijo que “no estaba ni con ganas ni con la capacidad de ser madre”.

Leoni llamó de inmediato al Departamento de Niños y Familia de Florida, que acudió al hogar, verificó las condiciones y en tres días le otorgó la custodia temporal a ella y a su esposo tras más de cinco horas de interrogatorio.

"Ellos enseguida vinieron a mi hogar y chequearon de que estaban bien, sanas, que era un lugar seguro para ellas y en un lapso de tres días me otorgaron la custodia a mi esposo y a mí", relató Leoni.

La situación de las niñas es crítica: la menor de cinco años tiene autismo y nunca había recibido terapia para esa condición, y ambas necesitan atención emocional y conductual urgente.

Sobre los padres biológicos, Leoni supo que uno murió y el otro, identificado en documentos judiciales como Jasson López, la llamó desde prisión. "Me dio la bendición de Dios y gracias por lo que hicimos mi esposo y yo y nunca más nos llamó", contó.

En casi dos meses conviviendo con las niñas, Leoni ha podido dimensionar el daño acumulado. "No tienen educación, no tienen un sentido de la vida porque claramente estaban abandonadas, muy vulnerables", describió.

El miedo al abandono marca cada día de las pequeñas en su nuevo hogar. "Ellas dos le tienen terror todo el tiempo y me preguntan si las voy a abandonar también", reveló Leoni.

La familia denuncia que el sistema de protección infantil no detectó la situación antes de que la madre tomara la decisión de dejarlas. "Es muy injusto que ellas hayan vivido todo lo que vivieron, y nadie las haya visto", remarcó.

Miembros del Departamento de Niños y Familia y de la Policía acudieron al hogar de Leoni para recoger un reporte por presunto abuso, según informó la propia Andrea a Telemundo 51.

La familia no ha recibido apoyo económico del Estado hasta ahora y ha creado una campaña en GoFundMe para recibir ayuda de la comunidad.

Leoni resume con una frase el gesto de la madre biológica que define toda la historia: "No sé si la palabra correcta sería las abandonó. Yo creo que eligió dónde dejarlas".