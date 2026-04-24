Abandonadas por su madre: familia en Miami lucha por salvar a dos hermanitas

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Una familia argentina radicada en Miami acoge desde el 7 de marzo a dos niñas de cinco y diez años que su madre biológica dejó en su hogar, y ahora pide ayuda a la comunidad para costear las terapias y necesidades de las menores.
Según un reportaje de la periodista Maylin Legañoa paraTelemundo 51, Andrea Leoni, quien ya tiene dos hijos propios de seis y nueve años, recibió a las niñas cuando Nixmarie Barbara Melendez Rivera —identificada así en documentos judiciales— se las entregó y les dijo que “no estaba ni con ganas ni con la capacidad de ser madre”.
Leoni llamó de inmediato al Departamento de Niños y Familia de Florida, que acudió al hogar, verificó las condiciones y en tres días le otorgó la custodia temporal a ella y a su esposo tras más de cinco horas de interrogatorio.
"Ellos enseguida vinieron a mi hogar y chequearon de que estaban bien, sanas, que era un lugar seguro para ellas y en un lapso de tres días me otorgaron la custodia a mi esposo y a mí", relató Leoni.
La situación de las niñas es crítica: la menor de cinco años tiene autismo y nunca había recibido terapia para esa condición, y ambas necesitan atención emocional y conductual urgente.
Sobre los padres biológicos, Leoni supo que uno murió y el otro, identificado en documentos judiciales como Jasson López, la llamó desde prisión. "Me dio la bendición de Dios y gracias por lo que hicimos mi esposo y yo y nunca más nos llamó", contó.
En casi dos meses conviviendo con las niñas, Leoni ha podido dimensionar el daño acumulado. "No tienen educación, no tienen un sentido de la vida porque claramente estaban abandonadas, muy vulnerables", describió.
El miedo al abandono marca cada día de las pequeñas en su nuevo hogar. "Ellas dos le tienen terror todo el tiempo y me preguntan si las voy a abandonar también", reveló Leoni.
La familia denuncia que el sistema de protección infantil no detectó la situación antes de que la madre tomara la decisión de dejarlas. "Es muy injusto que ellas hayan vivido todo lo que vivieron, y nadie las haya visto", remarcó.
Miembros del Departamento de Niños y Familia y de la Policía acudieron al hogar de Leoni para recoger un reporte por presunto abuso, según informó la propia Andrea a Telemundo 51.
La familia no ha recibido apoyo económico del Estado hasta ahora y ha creado una campaña en GoFundMe para recibir ayuda de la comunidad.
Leoni resume con una frase el gesto de la madre biológica que define toda la historia: "No sé si la palabra correcta sería las abandonó. Yo creo que eligió dónde dejarlas".
Preguntas frecuentes sobre la situación de dos niñas acogidas en Miami
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las dos niñas fueron dejadas en el hogar de Andrea Leoni?
La madre biológica de las niñas, Nixmarie Barbara Melendez Rivera, las dejó en el hogar de Andrea Leoni porque expresó que no tenía la capacidad ni las ganas de ser madre. Esta decisión dejó a las niñas en una situación de abandono que Andrea Leoni y su familia decidieron afrontar, acogiéndolas temporalmente en su hogar.
¿Qué necesidades tienen las niñas en su nuevo hogar en Miami?
Las niñas necesitan atención emocional y conductual urgente. La menor de cinco años padece autismo y nunca había recibido terapia para esta condición. Además, la familia que las acogió busca apoyo para costear las terapias necesarias, ya que hasta ahora no han recibido ayuda económica del Estado.
¿Cómo ha respondido el sistema de protección infantil ante este caso?
El sistema de protección infantil no detectó la situación antes de que la madre biológica dejara a las niñas. La familia que las acogió critica que no se haya identificado la situación crítica de las menores previamente, y destaca la falta de apoyo del sistema hasta el momento.
¿Qué medidas ha tomado la familia Leoni para apoyar a las niñas?
La familia Leoni ha creado una campaña de GoFundMe para recibir ayuda de la comunidad, con el fin de cubrir las necesidades terapéuticas y otras necesidades básicas de las niñas. Además, han obtenido la custodia temporal de las menores tras ser evaluados como un entorno seguro para ellas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.