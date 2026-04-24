Destino explota y llama mentiroso a Otaola: "Quien se asustó fuiste tú, cobarde"

El creador del reality cubano "El Rancho de Destino", Destino Tolk, publicó este viernes un video en Facebook en el que acusa directamente al influencer Alexander Otaola de ser "mentiroso y manipulador" por haberse echado atrás en un acuerdo económico de 200 mil dólares.

Destino asegura que sus patrocinadores estaban dispuestos a cubrir la totalidad del monto. "Diablo, Otaola. Tú si eres mentiroso y manipulador. Si mis sponsors que son ricos, coño, millonarios. Me dijeron, vamos a darle los 200", afirmó.

Para Destino, fue Otaola quien se rajó del trato. "Y quien se asustó fuiste tú, cobarde", le espetó directamente en el video.

Como represalia, Destino anunció que Otaola deberá trabajar para él sin cobrar durante 40 días en su próximo reality. "Son 40 días que tú vas a trabajar gratis para mí", sentenció, argumentando que el algoritmo en Miami favorece a su canal y que Otaola ya participó en la temporada anterior.

Destino aclaró, sin embargo, que no le pondrá derechos de autor ni sanciones al contenido de Otaola. "Yo voy a dejar que tú te busques lo tuyo porque si no, no va a poder pagar tu biles", dijo, en referencia a las facturas del presentador.

El video cerró con un sarcástico "Te adoro, alcalde", apodo con el que Destino se refiere habitualmente a Otaola.

Este nuevo episodio se suma a una larga cadena de enfrentamientos públicos entre ambas figuras. En octubre de 2025, Destino anunció una demanda de tres millones de dólares contra Otaola por insinuar en su programa que en el reality se consumían drogas. Otaola respondió entonces sin preocupación, sugiriendo que Destino buscaba generar escándalo para promocionarse.

En enero de 2026, Otaola calificó "El Rancho de Destino" de "asquerosidad" y "asco" tras una serie de peleas violentas entre participantes del programa.

La tensión se agudizó el 23 de marzo de 2026, cuando Brayan "El Joker", ganador del reality, reveló en el propio programa de Otaola que Destino no había pagado los premios prometidos ni distribuido los superchats acordados, y que los contratos con patrocinadores tenían vigencia de hasta dos años.