Muerte violenta de un anciano cubano en su propia casa en la Isla de la Juventud

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Un ciudadano de la tercera edad identificado como Dagoberto, de oficio soldador y muy conocido en su comunidad, fue asesinado dentro de su propia vivienda en Gerona, Municipio Especial Isla de la Juventud, durante un apagón nocturno, en lo que apunta a un robo.

Según reportes preliminares difundidos por la página de Facebook "Nio Reportando un Crimen", la víctima fue atacada por la espalda con un objeto punzante y posteriormente sometida con fuerza.

"Fue apuñalado y luego degollado", detalló.

Según el comunicador, el móvil preliminar del crimen parece ser un robo de aproximadamente 80 USD.

Captura de Facebook / Nio reportando un crimen

"Varias personas se encuentran detenidas en relación con el caso", reveló.

La Isla de la Juventud atraviesa una grave crisis energética. En los últimos meses se rompió el histórico mito de que ese territorio se salvaba de los apagones que azotan al resto del país, y la situación ha empeorado progresivamente con déficits de generación que llegaron a 25,7 megavatios en septiembre.

La oscuridad provocada por los cortes eléctricos se ha convertido en un factor que facilita la comisión de delitos en toda Cuba. Estadísticas recientes registran 2,833 delitos verificados en el país, un aumento del 115 %, y los robos fueron el delito predominante, con 1,536 casos.

El asesinato de Dagoberto se suma a una cadena de crímenes violentos que han sacudido a la población cubana.

Recientemente, un anciano fue asesinado en Holguín mientras cocinaba en su casa, y en en Santa Clara tres miembros de una familia fueron hallados asesinados en su vivienda.

Las personas mayores resultan especialmente vulnerables: en febrero del año pasado, una señora de 83 años de Camagüey fue brutalmente golpeada durante un apagón, en un caso que conmocionó a la opinión pública.

Expertos y ciudadanos señalan que la situación de inseguridad se agrava ante el debilitamiento de las fuerzas del orden, ya que el 20 % de los efectivos policiales ha desertado de la fuerza, dejando a comunidades enteras en un estado de creciente desamparo frente a la delincuencia.