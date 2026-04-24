Muerte violenta de un anciano cubano en su propia casa en la Isla de la Juventud

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Un ciudadano de la tercera edad identificado como Dagoberto, de oficio soldador y muy conocido en su comunidad, fue asesinado dentro de su propia vivienda en Gerona, Municipio Especial Isla de la Juventud, durante un apagón nocturno, en lo que apunta a un robo.
Según reportes preliminares difundidos por la página de Facebook "Nio Reportando un Crimen", la víctima fue atacada por la espalda con un objeto punzante y posteriormente sometida con fuerza.
"Fue apuñalado y luego degollado", detalló.
Según el comunicador, el móvil preliminar del crimen parece ser un robo de aproximadamente 80 USD.
"Varias personas se encuentran detenidas en relación con el caso", reveló.
La Isla de la Juventud atraviesa una grave crisis energética. En los últimos meses se rompió el histórico mito de que ese territorio se salvaba de los apagones que azotan al resto del país, y la situación ha empeorado progresivamente con déficits de generación que llegaron a 25,7 megavatios en septiembre.
La oscuridad provocada por los cortes eléctricos se ha convertido en un factor que facilita la comisión de delitos en toda Cuba. Estadísticas recientes registran 2,833 delitos verificados en el país, un aumento del 115 %, y los robos fueron el delito predominante, con 1,536 casos.
El asesinato de Dagoberto se suma a una cadena de crímenes violentos que han sacudido a la población cubana.
Recientemente, un anciano fue asesinado en Holguín mientras cocinaba en su casa, y en en Santa Clara tres miembros de una familia fueron hallados asesinados en su vivienda.
Las personas mayores resultan especialmente vulnerables: en febrero del año pasado, una señora de 83 años de Camagüey fue brutalmente golpeada durante un apagón, en un caso que conmocionó a la opinión pública.
Expertos y ciudadanos señalan que la situación de inseguridad se agrava ante el debilitamiento de las fuerzas del orden, ya que el 20 % de los efectivos policiales ha desertado de la fuerza, dejando a comunidades enteras en un estado de creciente desamparo frente a la delincuencia.
Preguntas frecuentes sobre la violencia y crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con Dagoberto en la Isla de la Juventud?
Dagoberto, un anciano conocido por su oficio de soldador, fue asesinado en su casa en Gerona, Isla de la Juventud, durante un apagón nocturno. Fue atacado con un objeto punzante y degollado en lo que se presume fue un robo por 80 dólares. El caso es parte de una serie de crímenes violentos que afectan a la población cubana.
¿Cómo los apagones afectan la seguridad en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba han facilitado la comisión de delitos, creando un entorno de inseguridad. La falta de electricidad provoca oscuridad que los delincuentes aprovechan para cometer robos y otros crímenes. Esto se agrava por la falta de efectivos policiales, con un 20% de la fuerza habiendo desertado.
¿Qué impacto tienen los robos a personas mayores en Cuba?
Las personas mayores en Cuba son especialmente vulnerables a los robos, como el caso de un anciano de 87 años en Matanzas, cuya casa fue asaltada mientras dormía. Estos robos no solo tienen un impacto material, sino que también aumentan la sensación de desprotección y miedo en la población anciana.
¿Por qué hay tantos apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba son el resultado de una combinación de factores, incluyendo averías en centrales termoeléctricas envejecidas, escasez de combustible y falta de mantenimiento. Estas fallas estructurales han llevado a un déficit de generación eléctrica, causando apagones prolongados que afectan la vida diaria de los ciudadanos.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha sido criticado por su respuesta inadecuada a la crisis energética. Aunque han intentado restablecer el servicio eléctrico, las soluciones han sido insuficientes y no han logrado mitigar los apagones prolongados. Además, la represión de protestas por falta de electricidad ha sido una constante.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.