¡El contenido que merece la pena ver! Joven emociona con su gesto con un señor mayor en las calles de Cuba

Un joven cubano identificado en TikTok como @guerrero_cubano2, conocido como "Guerrero Cubano", se detuvo en su moto al ver a un anciano caminando solo por la calle y le entregó todo el dinero que llevaba encima, en un video publicado este martes que ha conmovido a miles de personas.
El hombre mayor buscaba la "tienda de víveres de la Esperanza" cuando el joven se acercó, le dio indicaciones y decidió llevarlo en su moto hasta el destino.
Durante el trayecto, el anciano le contó que había sido pescador toda su vida y que no tiene jubilación ni retiro. "Nadie se le preocupó por ayudar", comentó el joven con evidente tristeza al escucharlo.
El gesto más emotivo llegó cuando "Guerrero Cubano" sacó 200 pesos cubanos —todo lo que llevaba— y se los ofreció al anciano, a pesar de que ese dinero lo tenía reservado para su hermano.
"Este es el último circo que lo voy a hacer. Yo la tenía guardada en mi hermanito, pero bueno, te la voy a dar a usted. No, de todos modos yo le compro uno a mi hermanito después", dijo el joven en el video.
Al publicar el clip, el propio autor lanzó una pregunta a sus seguidores: "¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo hice lo que pude".
El video refleja la dramática situación que enfrentan los adultos mayores en Cuba, donde el 79% de las personas mayores de 70 años no puede realizar las tres comidas principales del día, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El 99% de los jubilados cubanos afirma que su pensión no cubre necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos, de acuerdo con datos de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Las pensiones mínimas fueron elevadas a 4,000 pesos cubanos en septiembre de 2025, menos de diez dólares al cambio informal, mientras que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales para cubrir la alimentación básica, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana.
Cuba es el país más envejecido de América Latina, con más del 25% de su población mayor de 60 años, y la emigración masiva de más de un millón de cubanos desde 2021 —mayoritariamente jóvenes— ha dejado a los ancianos sin redes de apoyo familiar, con un 17.4% viviendo solos.
Este video se suma a una tendencia creciente en TikTok de jóvenes cubanos que documentan actos de solidaridad con personas vulnerables, visibilizando al mismo tiempo el abandono estatal hacia los más necesitados.
En marzo de 2026, el activista Noly Blak repartió 65,000 pesos a mendigos, ancianos y personas con discapacidad en Holguín, y el pasado 17 de abril un abuelo de 91 años llamado Adriano se emocionó al recibir productos básicos de una creadora de contenido.
Incluso el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció en 2025 que las pensiones "no se vive con ellas", una admisión que no ha venido acompañada de soluciones reales para los adultos mayores de la isla.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los ancianos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los jubilados cubanos y sus pensiones?
La situación de los jubilados cubanos es extremadamente precaria. El 99% de los jubilados afirma que su pensión no cubre necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos. Desde septiembre de 2025, las pensiones mínimas fueron elevadas a 4,000 pesos cubanos, equivalentes a menos de diez dólares al cambio informal, mientras que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales para cubrir la alimentación básica.
¿Cómo afecta la crisis económica a los adultos mayores en Cuba?
La crisis económica ha golpeado duramente a los adultos mayores en Cuba. El 79% de las personas mayores de 70 años no puede realizar las tres comidas principales del día. La alta inflación y la devaluación del peso cubano han elevado los precios de los productos básicos, haciendo que las pensiones sean insuficientes para subsistir.
¿Qué acciones están tomando los ciudadanos cubanos para ayudar a los ancianos?
Ante la falta de apoyo estatal, los ciudadanos cubanos están tomando acciones solidarias para ayudar a los ancianos. Jóvenes y creadores de contenido documentan actos de solidaridad con personas vulnerables, como en el caso de "Guerrero Cubano" que donó su dinero a un anciano necesitado. Además, influencers muestran la realidad de los precios y la pobreza en la isla, generando conciencia y motivando la ayuda externa.
¿Qué reconoce el gobierno cubano sobre la situación de los jubilados?
El gobierno cubano ha reconocido la crisis que enfrentan los jubilados, aunque sin ofrecer soluciones efectivas. El vicepresidente Salvador Valdés Mesa admitió que con las pensiones "no se vive", y en 2026 se autorizó a empresas privadas a abrir residencias para ancianos, reconociendo el colapso del sistema estatal de asistencia social.
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