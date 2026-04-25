Fuentes de la Casa Blanca ven a Rubio como posible candidato presidencial republicano para 2028

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Personas cercanas al presidente Donald Trump consideran cada vez más a Marco Rubio un contendiente serio para la candidatura presidencial republicana de 2028, según reveló dos altos funcionarios de la Casa Blanca y cinco fuentes próximas a la administración, citadas por Politico este viernes.

El ascenso de Rubio representa una transformación política notable: el mismo político que Trump apodó "Little Marco" en las primarias de 2016 y que suspendió su campaña ese año tras perder en su propio estado de Florida se ha convertido en uno de los hombres más influyentes del gobierno Trump.

El asesor de Trump, Alex Bruesewitz, resumió el viraje de Rubio con una comparación directa: "Podría haber tomado uno de dos caminos tras la campaña de 2016. Podría haber tomado el camino de John Kasich y comenzar a sufrir del síndrome de derangement de Trump y desvanecerse en el abismo", dijo, en referencia al exgobernador de Ohio que llegó a respaldar a Joe Biden en 2020.

Rubio, en cambio, "eligió el camino de abrazar MAGA y convertirse en uno de los aliados y defensores más firmes de MAGA", añadió Bruesewitz.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, describió a Rubio como "leal, muy inteligente, articulado y muy experimentado" y lo calificó de "ganador".

Parte del ascenso de Rubio se explica por su doble rol como Secretario de Estado y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, una combinación sin precedente reciente que le ha dado acceso directo y constante al presidente.

"Por este doble rol ha tenido mucho acceso y tiempo cara a cara con el presidente, y con MAGA. Eso ha sido enorme para él", dijo Sean Spicer, ex portavoz de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, señaló que Rubio está "haciendo un trabajo increíble en sus roles conjuntos de Asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado", y que sus responsabilidades duales le permiten "entender mejor las prioridades del presidente y ejecutarlas en todo el aparato de política exterior".

Entre sus logros más citados por sus aliados figura su papel como arquitecto político de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, así como su protagonismo en la política de máxima presión contra Cuba y Venezuela y en las operaciones contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

Las encuestas reflejan este ascenso. En el sondeo de CPAC de marzo de 2026, Rubio obtuvo el 35% de los votos, frente al 3% del año anterior. Una encuesta de YouGov de abril lo sitúa en 42%, nueve puntos más que en septiembre de 2025.

JD Vance, sin embargo, sigue siendo el favorito indiscutible: lidera el sondeo de CPAC con 53% y la encuesta de YouGov con 63%.

Rubio ha declarado públicamente que no desafiará a Vance por la nominación, y Trump no ha respaldado formalmente a ningún sucesor. Pero las conversaciones dentro de la Casa Blanca ya lo incluyen como una opción viable para suceder al presidente, según las fuentes consultadas por Politico.

Trump ha elogiado públicamente a ambos: "JD Vance es un vicepresidente fantástico, y Marco Rubio es un gran Secretario de Estado", resumió Bruesewitz, dejando abierta la puerta a cualquier escenario de cara a 2028.