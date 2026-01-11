La captura de Maduro revela la huella política de Marco Rubio en la nueva ofensiva de Trump

La captura de Maduro consolida a Rubio como el rostro visible de una nueva etapa de la política exterior de EE.UU. en América Latina

Vídeos relacionados:

Ver más

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses tiene raíces profundas en la historia personal y política de Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con un extenso reportaje de la televisora CNN, la operación militar contra Maduro no fue un giro improvisado de la política exterior estadounidense, sino el desenlace de una trayectoria ideológica marcada por décadas.

Desde su infancia en Miami, Rubio creció inmerso en la narrativa del exilio cubano, escuchando a su abuelo relatar la lucha contra el comunismo y la vida bajo el régimen del dictador Fidel Castro (1926-2016), una formación que moldeó su visión del poder y del papel de Estados Unidos en América Latina.

Ese trasfondo se tradujo, ya en su vida adulta, en una carrera política estrechamente vinculada a la comunidad cubanoestadounidense del sur de Florida, donde la oposición a los regímenes de izquierda en Cuba, Venezuela y Nicaragua es un eje central, subrayó el texto.

Rubio ascendió en ese entorno, primero en la política local y estatal, y luego en el Congreso, hasta convertirse en uno de los principales promotores de una línea dura contra el chavismo y, en particular, contra Maduro.

CNN subrayó que, ya como senador, Rubio fue una de las voces más persistentes en exigir sanciones, aislamiento internacional y presión directa sobre Caracas.

Lo más leído hoy:

En 2014, denunció en el Senado estadounidense que Venezuela seguía “el mismo camino que Cuba”, y durante años utilizó su plataforma para visibilizar la represión y la crisis humanitaria venezolana, al tiempo que fortalecía su papel como interlocutor clave de Washington en el hemisferio occidental.

Tras su fallida candidatura presidencial en 2016, Rubio reforzó su perfil como estratega en política exterior.

El reportaje destaca que, durante el segundo mandato de Trump (2025-2029), supo adaptar su discurso: mantuvo el objetivo del cambio de régimen, pero lo enmarcó en términos de narcotráfico, seguridad nacional y contención de la influencia de Rusia y China, argumentos que terminaron por imponerse dentro de la Casa Blanca.

La captura de Maduro, según CNN, consolidó a Rubio como el rostro visible de una nueva etapa de la política exterior estadounidense en América Latina, una que ha debilitado el papel del Congreso en decisiones bélicas y ha introducido un alto grado de incertidumbre regional.

Trump llegó incluso a afirmar que Rubio ayudaría a “administrar” Venezuela durante la transición posterior a la detención del mandatario chavista.

El impacto político trasciende a Venezuela. En el sur de Florida, sectores del exilio cubano interpretan la caída de Maduro como un precedente directo para Cuba.

Declaraciones recientes de Trump y del propio Rubio, quien advirtió que si estuviera en el Gobierno cubano “estaría preocupado”, alimentan la percepción de que La Habana podría ser el próximo objetivo de una estrategia que tiene profundas raíces personales, ideológicas y electorales.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump reeditó este domingo un mensaje de un usuario quien afirmó que Rubio sería “presidente de Cuba”, y agregó un comentario de aprobación: “¡Me suena bien!”.