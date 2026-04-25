Cubana recorre túneles subterráneos de la guerra en Vietnam

La cantante y vlogger cubana Victoria Queen publicó este lunes un video en Instagram documentando su visita a los túneles de Củ Chi, en Vietnam, donde recorrió junto a su hijo Mateo los estrechos pasadizos subterráneos que sirvieron de refugio y base militar durante la Guerra de Vietnam.

Victoria describe la experiencia como una de las más impactantes de su viaje: "¿Te meterías en un túnel subterráneo para sobrevivir la guerra en Vietnam? Esta es tan solo una de las experiencias que vivimos en nuestro tour."

La vlogger relata que su hijo, a pesar del temor a lo desconocido, decidió lanzarse a la aventura: "Mi hijo me decía que tenía miedo, pero aún así se tiró a vivir la aventura."

Durante el recorrido, Mateo se adelantó a su madre por su tamaño y ella lo perdió de vista en la oscuridad. "Del primer túnel salí con el corazón en la boca. Mateo por su tamaño avanzó muy rápido y se me adelantó. Yo estaba gritando su nombre en plena oscuridad", narró. El grupo contaba con un guía al frente, lo que permitió que madre e hijo se reencontraran.

Victoria explica en el video que los túneles tienen tres niveles de profundidad y pasillos extremadamente estrechos, y destaca que no eran simples refugios.

"No eran solo túneles para esconderse. Eran una ciudad bajo tierra. Tenían hospitales, almacenaban armas, comida, tenían rutas para moverse sin ser detectados y lanzar ataques sorpresa. Era una supervivencia diaria."

La descripción de las condiciones dentro de los túneles resulta contundente: "Imagínate caminar encorvado con insectos, oscuridad y poco oxígeno. Tú entras por minutos pero otros vivieron ahí durante años."

Los túneles de Củ Chi conforman una red subterránea de más de 250 km de extensión ubicada a unos setenta kilómetros al noroeste de la ciudad Ho Chi Minh, construida entre 1946 y 1968 con herramientas rudimentarias.

Llegaron a albergar hasta 10,000 personas y fueron clave en la Ofensiva del Tết de 1968 y en la victoria vietnamita de 1975. Hoy son un destino turístico de primer orden y están nominados a formar parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La publicación generó comentarios variados. Uno de los usuarios acusó directamente a Victoria por viajar a un lugar así: "Esto va en contra del sueño americano, eres una comunista." Otros celebraron la valentía de la artista por adentrarse en ese laberinto y compartir un fragmento de la historia de ese país.

El video se enmarca en una tendencia creciente de cubanos emigrados que documentan sus experiencias de viaje por lugares diversos del planeta, generando contenido que mezcla turismo, identidad y reflexión personal.

"¿Durarías una noche aquí abajo?", preguntó Victoria a sus seguidores.