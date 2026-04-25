¿GAESA es parte de la solución? Experto revela la verdad sobre el ejército cubano

El abogado cubano Alberto Luzárraga, radicado en Miami, fue categórico al analizar el papel del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) en la economía de la isla: el conglomerado militar no es parte de la solución, sino «parte del problema que hay que resolver».

«No es justo que la empresa más rentable del Estado sea del Ejército. Eso es una cosa solamente que existe en Cuba», afirmó Luzárraga en una entrevista reciente, días después de participar como panelista en el Simposio «La Ley Helms-Burton y la democracia cubana», organizado por Patria de Martí el pasado jueves en Miami.

Luzárraga, con experiencia en procesos de privatización en América Latina durante los años 80 y 90, rechazó el argumento de quienes ven en GAESA un actor necesario para cualquier transición por ser el único con capital y estructura empresarial.

«En realidad son empresas del ejército cubano», insistió, subrayando que el conglomerado opera gracias a monopolios que le garantizan rentabilidad, no por eficiencia real.

GAESA controla aproximadamente el 40% de la economía cubana con más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, según datos de 2024, y opera mediante una estructura opaca con empresas registradas en Panamá, Chipre y Liberia para evadir sanciones internacionales.

El conglomerado fue creado en los años 90 para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) generaran sus propios ingresos en divisas tras el colapso soviético.

A finales de esa década, sus empresas ya cubrían el 80% del presupuesto operativo de las FAR, invirtiendo la lógica: es el Estado el que depende del ejército, y no al revés.

Sobre las exportaciones cubanas, Luzárraga reconoció que la isla todavía vende tabaco al exterior, pero fue directo en su valoración: «Hay algunas cositas que todavía quedan, pero en realidad es una exportación muy pobre. Para un país que tiene 10 millones de habitantes es pobrísimo».

Señaló además la tendencia global de reducción del consumo de tabaco, especialmente entre los millennials, como un factor que a largo plazo afectará aún más ese rubro.

En 2021, las exportaciones de tabaco cubano alcanzaron 204 millones de dólares, siendo el segundo rubro exportador tras la minería, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Al abordar el escenario de una Cuba en transición, Luzárraga identificó dos vertientes de inversión para los cubanoamericanos y cubanos en el exterior.

La primera y más accesible: los bienes raíces. «Yo creo que en una Cuba libre y próspera, cualquier inversión en bienes raíces va a ser buena», afirmó, incluyendo casas, fincas y propiedades en la playa.

El fundamento de su optimismo es geográfico: «Cuba se va a arreglar. ¿Y por qué se va a arreglar? Por su posición geográfica».

Sin embargo, advirtió que para que existan privatizaciones reales se requieren dos condiciones que hoy no existen en la isla: estabilidad jurídica y tranquilidad social. Calificó la complejidad del caso cubano en «10.5 sobre una escala del 1 al 10».

Luzárraga propuso que lo primero en cualquier proceso de transición sería «hacer una auditoría a fondo de las empresas estatales y ver cuáles sirven y cuáles no sirven», dado que muchas operan con pérdidas crónicas, exceso de personal y sin justificar los presupuestos que reciben del Estado.

Su postura coincide con la del economista Orlando Freire Santana, quien en abril de 2026 recomendó privatizar empresas estatales, liberar precios y desmantelar GAESA como condiciones para cualquier reforma real, además de derogar la Constitución de 2019.