Cubana manda contundente mensaje a los cubanos que no quieren hablar de política: "Hay que ponerles un stop"

Una cubana conocida en TikTok como @dr.aloma publicó el 12 de marzo un video en el que arremete sin rodeos contra los compatriotas que afirman no saber ni querer saber de política cubana, calificando esa postura de hipócrita e incompatible con la realidad que vive el pueblo en la isla.

"Voy acá un momento, como siempre, a ponerle el stop a todos los cubanos estúpidos que habitan en esta tierra", arranca la creadora de contenido, antes de desmontar el argumento de quienes se escudan en la ignorancia política.

"Ay, yo no sé nada de la política de Cuba, ni tampoco quiero indagar. Mi amor, no sabes nada de la política de Cuba, pero todas las trancas de la república reportera entera te las has metido", imita @dr.aloma a quienes usan esa excusa, para luego rematar: "No es que no sepas indagar, es que no sabes ni siquiera leer. Hay personas que son mononeuronales."

La cubana argumenta que no hace falta estudiar ciencias políticas para entender lo que ocurre en la isla: basta con mirar alrededor.

"Hay niños que se acuestan sin comer, se levantan sin desayunar y van para una escuela obligados a razonar una historia que solo se escribió en libros a su conveniencia", señala en el video de un minuto y 44 segundos.

También evoca a "una madre que llora, un preso político por simplemente pensar la verdad no diferente", y reproduce los mensajes que recibe de familiares en Cuba: "Ay, hace diez días que no tengo corriente, tuve que cocinar con carbón y el saco está a tres mil pesos."

Esa realidad que describe @dr.aloma está documentada. En 2026, Cuba atraviesa su peor crisis en décadas: el déficit energético supera los 1,850 megavatios, el 96.91% de la población ha perdido acceso adecuado a alimentos por la inflación, y los salarios medios de entre 5,000 y 6,000 pesos equivalen a unos 13 dólares mensuales al cambio informal.

La represión política tampoco da tregua. Prisoners Defenders reportó 1,250 presos políticos y de conciencia en Cuba al cierre de marzo de 2026, incluyendo 44 nuevos detenidos solo en ese mes.

El mensaje más duro de @dr.aloma va dirigido a los emigrantes que, una vez fuera de la isla, dan la espalda a su pueblo.

"Ser cubano, mi amor, no significa venir y emigrar y olvidarse de tus raíces y de tu pueblo, significa no tener alzheimer y recordarse", afirma la creadora.

Y cierra con una definición que no deja margen a la ambigüedad: "Ser cubano, mi amor, es para los que los tienen los cojones bien grandes y no importa dónde estén, nunca se le olvida su gente ni el sufrimiento de su pueblo."

La postura de "no quiero saber de política" entre cubanos en el exterior no es nueva. El reguetonero El Micha la expresó públicamente en marzo de 2020 con una frase que generó polémica en Miami: "la política me sabe a caca".

El video de @dr.aloma concluye con una consigna que resume todo su argumento: "¡Viva Cuba libre!"