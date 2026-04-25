Lo que se pudo comprar un cubano en la isla con el dinero de su primera jubilación: "Esto me pagaron"

Un abuelo cubano que trabajó durante 40 años y esperó ocho meses por su primera pensión recibió 3.727 pesos cubanos (CUP), menos de ocho dólares al cambio informal, y con ese dinero solo pudo comprar papas, azúcar, arroz y carbón.

El caso se hizo conocido a través de un video publicado en TikTok donde el jubilado muestra su magra compra y resume la situación con una frase que condensa la indignación de millones: "Esto me pagaron".

El monto que recibió este hombre es incluso inferior a la pensión mínima oficial vigente de 4.000 CUP, equivalente a aproximadamente nueve dólares, establecida tras el incremento parcial aprobado por el régimen cubano en julio de 2025 y que entró en vigor en septiembre de ese año.

Ese ajuste benefició al 79% de los 1,67 millones de pensionados cubanos, pero no ha logrado frenar la brutal erosión inflacionaria que devora el poder adquisitivo de los jubilados.

Los precios en el mercado informal ilustran la magnitud del problema: el arroz ronda entre 300 y 800 CUP por libra, el azúcar entre 240 y 300 CUP por libra, las papas 450 CUP por libra, los huevos 100 CUP por unidad y la cebolla hasta 900 CUP por kilogramo. Con 3.727 CUP, la compra que muestra el video agota prácticamente toda la pensión mensual en unos pocos productos básicos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que se necesitan al menos 30.000 CUP mensuales solo para alimentación básica, siete veces más que la pensión mínima oficial.

Una cubana mostró recientemente en video que gasta 25.000 CUP solo en comida para una semana, y los cálculos disponibles indican que una pareja necesita unos 40.000 CUP al mes solo para alimentarse.

La Asociación Sindical Independiente de Cuba señala que el 99% de los jubilados afirma que su pensión no cubre necesidades básicas, y que el 90,7% trabaja informalmente tras jubilarse para poder sobrevivir. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos agrega que el 79% de los mayores de 70 años no hace tres comidas diarias.

Cuba tiene 1.774.310 jubilados registrados según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, y el calvario no termina en el monto que reciben. Los ancianos deben hacer largas colas desde la madrugada en los bancos, en medio de apagones y escasez de efectivo, con solo unos pocos días al mes habilitados para cobrar.

Las escenas de empujones y caos en sucursales bancarias de La Habana se han repetido en las últimas semanas, y algunos jubilados han llegado a describir como un milagro el simple hecho de poder cobrar su pensión. En 2026 se reportó incluso la muerte de un jubilado en Cárdenas, víctima de un asalto mientras esperaba en la cola del banco para cobrar.

El régimen reconoce la insuficiencia del sistema pero alega limitaciones presupuestarias, mientras el ministro Vladimir Regueiro Ale asegura que el 66% del presupuesto de 2026 se destina a gastos sociales, incluyendo más de 20.000 millones de pesos para el incremento parcial de pensiones.

Antes del ajuste de septiembre de 2025, la pensión mínima era de apenas 1.528 CUP, equivalente a unos cuatro dólares, monto que cobraba el 40% de los jubilados según la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información.