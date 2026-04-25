Pelea entre un cubano y un gruero en Miami: "No te vas a llevar mi car"

Un video publicado este viernes en Instagram muestra la pelea entre un cubano y un operador de gría de remolque en el área de Miami/Homestead, Florida, que se viralizó en pocas horas.

El clip, de dos minutos y cuatro segundos de duración, fue subido por la cuenta @miamiirepo con la descripción: "¿Quién le enseñó al abuelo a boxear así?", lo que da cuenta de que el hombre mayor intentó golpear al gruero durante el altercado.

El gruero se disponía a retirar el vehículo del cubano de la vía, por estar mal estacionado, cuando apareció el propietario y se negó a pagar para que no se llevaran el carro. Esto fue lo que marcó el inicio de la pelea.

Según los comentarios en redes sociales, el cubano habría usado una táctica de distracción clásica para asestar el golpe al gruero. "El abuelo le hizo el 'mira pa ya'... ¡Tomaaaaa!", escribió un usuario.

En la grabación se escucha a testigos repetir: "Se va a la cárcel. Se va a la cárcel. Tú te vas a la cárcel", anticipando posibles consecuencias legales para el cubano por su actitud violenta.

Los comentarios en redes sociales reflejan opiniones divididas sobre el incidente. Algunos usuarios defienden al hombre mayor y critican las prácticas de los operadores de grúas. "Yo detesto estas cosas pero para mí son muy malos los de las grúas", escribió una persona.

Otros, en cambio, señalan que el anciano actuó de forma incorrecta. "El viejo estuvo mal... lo hizo de la manera equivocada".

Un internauta fue más directo: "Que vaya a la cárcel. Muchos ancianos se sienten con derecho a todo y se ponen físicos creyendo que por la edad se les va a pasar".

Un comentarista sugirió que la causa del remolque pudo haber sido una deuda impaga: "Paga tus cuentas", escribió.

Este tipo de enfrentamientos no es nuevo en la comunidad cubana del sur de Florida. En enero de 2024, una pareja de cubanos protagonizó un altercado similar con un gruero que intentó remolcar su vehículo con ellos dentro, un video que también generó gran repercusión en redes sociales.

Desde julio de 2024, Florida reforzó las leyes de protección a propietarios de vehículos frente a remolques: los operadores están obligados a detener la operación y devolver el vehículo si el dueño aparece durante el remolque, cobrando solo una tarifa parcial.

Los propietarios también pueden depositar una fianza de hasta $1,500 para recuperar su vehículo mientras disputan legalmente el remolque, sin necesidad de pagar el total reclamado.

Sin embargo, la resistencia física o agresión al operador puede derivar en cargos criminales por agresión, independientemente de si el remolque era legal o no, lo que podría complicar la situación legal del hombre cubano captado en el video.