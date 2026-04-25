Sur de Florida enfrenta la peor sequía en décadas

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El sur de Florida atraviesa la peor sequía desde 2012, con casi el 80% del estado en condiciones extremas o excepcionales, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

La entidad señala que la crisis agota los hábitats naturales, amenaza el suministro de agua potable y aviva una ola de incendios forestales sin precedentes recientes.

Desde septiembre de 2025, las precipitaciones en la región han caído por debajo del 50% del promedio habitual, lo que llevó al Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida a emitir el 10 de febrero una advertencia de escasez de agua para los condados de Miami-Dade, Monroe, Collier, Glades, Highlands y Lee, una zona con cerca de cinco millones de residentes.

El acuífero de Biscayne, principal fuente de agua dulce del sur de Florida, alcanzó niveles mínimos históricos en 2026, por debajo incluso de los registrados durante las sequías de 2007, 2009 y 2011, agravando además el riesgo de intrusión salina que amenaza la calidad del agua potable.

En Miami-Dade, las restricciones voluntarias limitan el riego de césped a dos días por semana, antes de las 10 de la mañana o después de las cuatro de la tarde, con riesgo de pasar a restricciones obligatorias si no llueve significativamente antes de mayo.

"Sus efectos se notan más allá de nuestros patios; se sienten en el turismo, en la agricultura y en la fauna silvestre que depende de este delicado equilibrio.", subraya la entidad.