Encuesta a cubanos en Miami molesta a prensa oficialista

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El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó un artículo titulado "Miami entre encuestas y mentiras" en el que ataca un sondeo realizado por El Nuevo Herald que reveló que el 79% de cubanos y cubanoamericanos en el sur de Florida apoya alguna forma de intervención militar de Estados Unidos en la isla.

La encuesta, realizada entre el 6 y 10 de abril por las firmas Bendixen & Amandi International y The Tarrance Group, consultó a 800 personas en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, con un margen de error de ±3,5 puntos porcentuales.

De ese 79% que apoya la intervención, el 36% la respalda únicamente para derrocar al gobierno comunista, mientras que el 38% la apoya combinando el cambio de régimen con atención humanitaria.

Además, el 73% de los encuestados atribuye la crisis en Cuba al propio gobierno cubano —no a las sanciones estadounidenses— y el 78% rechaza cualquier negociación con La Habana sin una transición democrática previa.

Granma acusa a El Nuevo Herald de haber seleccionado deliberadamente a los participantes para obtener los resultados deseados: "encargó una encuesta con 800 personas seleccionadas, la mayoría republicanas y detractoras de las relaciones bilaterales, para que les hicieran el favor de responder que apoyaban una intervención militar en el país".

El diario oficialista, vocero del régimen, va más lejos y califica a los medios del exilio de "fabriquita de mentiras cotidianas", acusándolos de un "bombardeo mediático intoxicado de odio, desprecio, incitación a la violencia, al crimen, la desestabilización, el terrorismo y la masacre por medio de las bombas".

La reacción de Granma contrasta con el entusiasmo con que el régimen acogió semanas antes otra encuesta, esta de YouGov, publicada en marzo, cuyos datos le resultaban favorables: el 40% de los estadounidenses desaprueba el embargo comercial contra Cuba y el 61% se opone a un ataque militar contra la Isla.

El canciller cubano Bruno Rodríguez fue el primero en amplificar esos datos el 23 de marzo, con el argumento de que el "gobierno de EE.UU. ignora a su propio pueblo". Ahora, Granma denuncia que esa encuesta "se trató de silenciar por la maquinaria destructiva de la guerra contra Cuba".

La encuesta del Herald, en cambio, fue respaldada públicamente el 17 de abril por la congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar, quien afirmó que los cubanoamericanos están "hartos" y que los resultados constituyen una "luz verde" al gobierno de Trump para actuar militarmente contra el régimen de Díaz-Canel.

Fernand Amandi, presidente de Bendixen & Amandi International, también describió los resultados en esos mismos términos.

Los críticos de la encuesta señalan que su muestra —57% republicanos, 17% demócratas y mayoría mayor de cincuenta años, circunscrita al sur de Florida— no es representativa del conjunto de la diáspora cubana. Sin embargo, sí refleja el sentir de la comunidad cubanoamericana concentrada en esa región, históricamente el núcleo político más influyente del exilio.

El artículo de Granma se produce en un contexto de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos bajo la administración Trump, que desde enero de 2026 amplió el embargo con un bloqueo energético que ha agravado la ya severa crisis eléctrica en la Isla, con apagones de hasta 25 horas diarias.