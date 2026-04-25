Reportan Porsche Panamera circulando por Vía Blanca y Diez de Octubre en La Habana

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Un Porsche Panamera negro fue fotografiado circulando por Vía Blanca y Diez de Octubre, en La Habana, y la imagen fue publicada en el grupo de Facebook "Autos Diplomáticos en Cuba", donde acumuló más de 600 reacciones.

El vehículo, con sus característicos rines negros deportivos y la silueta fastback que define al modelo, no pasó desapercibido en las calles de la capital cubana.

El Porsche Panamera es un sedán de lujo de cuatro puertas cuyo precio en Estados Unidos parte de aproximadamente 92,000 dólares y puede superar los 226,500 dólares en la variante Turbo S E-Hybrid.

El modelo fue elegido Mejor Auto de Lujo y Desempeño 2025 por el World Car of the Year, lo que lo sitúa entre los sedanes más exclusivos del mercado mundial.

Su aparición en calles como Vía Blanca y Diez de Octubre contrasta brutalmente con la realidad que enfrenta la mayoría de los cubanos: apagones, escasez de combustible y salarios promedio de menos de 20 dólares mensuales, equivalentes a unos 5,000 pesos cubanos.

Este no es el primer Porsche documentado en La Habana. En agosto de 2025, un Porsche Cayenne V8 fue captado circulando por las deterioradas calles de la isla, generando un debate similar en redes sociales.

El fenómeno de los autos de lujo en Cuba se ha intensificado desde 2023, impulsado por una combinación de factores: las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a empresarios de Miami para el envío de vehículos a la isla, el Decreto 119/24 vigente desde enero de 2025 que relajó regulaciones para la venta de autos en dólares, y la autorización gubernamental de julio de 2024 para que cubanos en misiones exteriores importen vehículos.

Entre los modelos documentados en La Habana figuran BMW, Mercedes-Benz, Audi, Range Rover, Cadillac y Chevrolet Camaro ZL1, este último valorado en 14 veces el salario anual promedio de un cubano.

Cada nuevo avistamiento reaviva el debate sobre la desigualdad creciente en la isla, donde una minoría con acceso a divisas o privilegios diplomáticos circula en vehículos de decenas de miles de dólares mientras la mayoría de la población no puede costear ni el transporte público.