El peso cubano sigue en caída libre: Así amanecen hoy las divisas en el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba arrancó este sábado con el dólar en 530 pesos cubanos, el euro en 600 CUP y la MLC en 400 CUP, según el monitoreo diario de elTOQUE.

Estas cifras consolidan niveles récord históricos para las tres divisas principales en el mercado paralelo de la isla, en medio de una quincena de depreciaciones consecutivas del peso cubano.

El dólar alcanzó su máximo histórico de 530 CUP el pasado martes 22 de abril, tras subir cuatro pesos respecto al día anterior, y lleva ya cuatro jornadas consecutivas en ese umbral.

El euro rompió la barrera psicológica de los 600 CUP el domingo 19 de abril —un hito sin precedentes para la divisa europea en Cuba— y acumula seis días seguidos en ese nivel.

Evolución de la tasa de cambio

La MLC, por su parte, lleva tres días consecutivos en 400 CUP, tras oscilar entre 385 y 400 pesos en jornadas previas.

La brecha con la tasa oficial es significativa: el Banco Central de Cuba fija el dólar a 494 CUP y el euro a 578,67 CUP, cifras muy por debajo de lo que se paga en la calle.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFI) proyecta para finales de abril un dólar en 533 CUP —con un rango de variación de entre 503 y 590 CUP— y un euro en 604 CUP, con un rango de entre 574 y 640 CUP, lo que sugiere que la tendencia alcista aún no ha concluido.

La depreciación del peso cubano en 2026 se ha acelerado por varios factores concurrentes: la crisis energética provocada por la paralización de envíos de combustible desde Venezuela y México, la caída del turismo y la escasez estructural de divisas en el sistema bancario oficial.

A ello se suma la introducción, el 1 de abril, de billetes de alta denominación de 5,000 y 2,000 CUP, que generó incertidumbre cambiaria adicional. El director de Emisión del Banco Central, Julio Antonio Pérez Álvarez, reconoció que la emisión responde a la demanda por incremento de precios.

Desde 2020, el peso cubano ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal, pasando de 42 CUP por dólar a los 530 CUP actuales. Solo en los últimos doce meses, el dólar subió un 47,8%, de 345 CUP en marzo de 2025 a 510 CUP en marzo de 2026.

Según un artículo del economista Pavel Vidal, la crisis tiene raíces estructurales en la fallida reforma monetaria de 2021, conocida como Tarea Ordenamiento.