Camionera cubana en EE.UU. muestra un día de trabajo: «Vamos a hacer 3,000 dólares hoy»

Melissa González, una joven cubana de 25 años que trabaja como camionera de plataforma plana en Estados Unidos, se hizo viral en Instagram con un vídeo en el que muestra su jornada laboral completa.

Le prometió a sus espectadores que iba a ganar 3,000 dólares en un día, pero la realidad es otra. Este es un trabajo duro, que exige responsabilidad, esfuerzo y no siempre está tan bien remunerado como muchas personas creen.

El reel, publicado el 15 de marzo, acumuló más de 930,000 visualizaciones, y numerosos comentarios, con una reacción masivamente positiva de la comunidad cubana e hispana en redes sociales.

El vídeo arranca a las 7 de la mañana con Melissa ya lista para salir: «Acompáñame a hacer $3,000 pesos (dólares) en un día de trabajo. Son las 7 de la mañana y ya estoy cargada».

Durante la jornada, la joven realiza dos viajes de aproximadamente dos horas cada uno: el primero con carga general protegida con plásticos, y el segundo transportando cemento, que según ella es «más fácil de apretar» y no requiere lona.

Entre viaje y viaje, Melissa amarra y desamarra la carga manualmente con correas, una de las tareas más exigentes del transporte de plataforma plana. «Hay un sol y un calor horrible, pero bueno, hay que darle», comenta mientras trabaja.

También menciona con humor que quiere comprarse un taladro para recoger las cintas con más facilidad, algo que ya logró en abril.

«Bueno, si llegaste hasta esta parte del video, déjame decirte que no hice 3,000 dólares. Hice muchísimo menos, pero te lo dije para que te quedaras mirando». La confesión, lejos de generar rechazo, arrancó aplausos y risas.

Melissa también aprovechó para presentarse: «Soy camionera, soy cubana y tengo 25 años. Y amo mi trabajo, me encanta lo que hago».

Los comentarios reflejan la admiración que despertó entre sus seguidores. Uno de los más votados resume el sentimiento general: «Es una dura. Y todavía hay hombres q se quejan. Suerte».

Otro usuario escribió: «mis respetos porque con esa edad y manejar una rastra hay que tenerlos bien puestos».

Un camionero con flota propia de plataforma plana también comentó que él tampoco alcanza esa cifra en un día con apenas dos horas de manejo, lo que pone en perspectiva por qué el título resultó tan llamativo.

El transporte de plataforma plana es una de las especialidades más exigentes del sector, ya que obliga al conductor a asegurar manualmente la carga con correas y lonas, con un esfuerzo físico que va mucho más allá de conducir.

Los salarios promedio de estos conductores en Estados Unidos oscilan entre $349 y $500 por día, aunque los mejores operadores pueden superar los $95,000 anuales, lo que explica por qué la cifra de $3,000 en un solo día generó tanta curiosidad.

El caso de Melissa se suma a una tendencia creciente de cubanas que trabajan como camioneras en Estados Unidos y comparten su experiencia en redes, convirtiéndose en referentes de superación para la comunidad inmigrante.

Según la Asociación de Mujeres en el Transporte, apenas entre el 7% y el 9.5% de los conductores con licencia comercial en Estados Unidos son mujeres, lo que convierte a figuras como Melissa en casos especialmente llamativos.

«Eres una diosa. Creo que solo una mujer cubana es capaz de tanto», escribió otro seguidor, resumiendo el orgullo que despertó la joven entre quienes la vieron trabajar.