Persecución policial en Miami-Dade termina en complejo operativo de búsqueda: Un cubano grabó todo

Un cubano grabó desde su vehículo la espectacular persecución policial de una camioneta con tráiler por las calles del área de Hialeah y Miami-Dade, con al menos diez patrullas siguiendo al conductor a toda velocidad.
El video fue publicado en el perfil de Instagram @miamiproblemss y acumula más de 300,000 vistas en Instagram.
Presuntamente, el conductor fugitivo era Yam Brandy Perera Núñez, cubano de 41 años con un extenso historial delictivo, quien fue arrestado el jueves 23 de abril en el estacionamiento de un Walgreens en la intersección de West 68th Street y 12th Avenue, en Hialeah, tras dos días de persecuciones que mantuvieron en alerta a múltiples agencias policiales.
Todo comenzó el miércoles 22 de abril cuando agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida intentaron detener una camioneta Dodge blanca con remolque en Okeechobee Road, cerca de Pembroke Road, que supuestamente es la que se ve en el video.
El conductor se negó a parar, logró abandonar el vehículo y huyó a pie en la zona de Northwest 137th Avenue y Northwest 178th Street, en el noroeste de Miami-Dade, dejando atrás la camioneta y el tráiler, ambos robados y vinculados a una red de robos de equipo pesado en múltiples condados de Florida, incluyendo DeSoto, Highlands y Hendry.
Las autoridades desplegaron helicóptero, bloqueos terrestres y una unidad canina, pero Perera Núñez evadió la captura ese primer día.
Al día siguiente se desató una nueva persecución que involucró a más de 20 oficiales de la Policía de Hialeah, la Patrulla de Carreteras de Florida y agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Finalmente fue detenido por las autoridades.
Preguntas frecuentes sobre la persecución policial en Miami-Dade
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era el conductor perseguido por la policía en Miami-Dade?
El conductor era Yam Brandy Perera Núñez, un cubano de 41 años con un extenso historial delictivo. Fue arrestado tras una intensa persecución que involucró a varias agencias policiales.
¿Cómo fue capturado Yam Brandy Perera Núñez?
Perera Núñez fue capturado en el estacionamiento de un Walgreens en Hialeah el 23 de abril después de dos días de persecuciones. Se utilizó un operativo que incluyó patrullas policiales, helicópteros y una unidad canina para lograr su detención.
¿Cuál es el historial delictivo de Yam Brandy Perera Núñez?
Yam Brandy Perera Núñez tiene un largo historial criminal que incluye cargos de hurto mayor, resistencia al arresto, robos con allanamiento de morada y narcotráfico. Fue deportado en 2025 y reingresó ilegalmente a los Estados Unidos, lo que lo convirtió en un fugitivo buscado por la justicia federal.
¿Qué delitos se le imputan a Perera Núñez tras su arresto en Hialeah?
Tras su captura, Perera Núñez enfrenta múltiples cargos, incluyendo fuga y evasión agravadas, agresión agravada, lesiones graves, resistencia con violencia y hurto mayor. Estos cargos reflejan la gravedad de sus acciones durante las persecuciones y su historial delictivo previo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.