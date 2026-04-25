Persecución policial en Miami-Dade termina en complejo operativo de búsqueda: Un cubano grabó todo

Un cubano grabó desde su vehículo la espectacular persecución policial de una camioneta con tráiler por las calles del área de Hialeah y Miami-Dade, con al menos diez patrullas siguiendo al conductor a toda velocidad.

El video fue publicado en el perfil de Instagram @miamiproblemss y acumula más de 300,000 vistas en Instagram.

Presuntamente, el conductor fugitivo era Yam Brandy Perera Núñez, cubano de 41 años con un extenso historial delictivo, quien fue arrestado el jueves 23 de abril en el estacionamiento de un Walgreens en la intersección de West 68th Street y 12th Avenue, en Hialeah, tras dos días de persecuciones que mantuvieron en alerta a múltiples agencias policiales.

Todo comenzó el miércoles 22 de abril cuando agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida intentaron detener una camioneta Dodge blanca con remolque en Okeechobee Road, cerca de Pembroke Road, que supuestamente es la que se ve en el video.

El conductor se negó a parar, logró abandonar el vehículo y huyó a pie en la zona de Northwest 137th Avenue y Northwest 178th Street, en el noroeste de Miami-Dade, dejando atrás la camioneta y el tráiler, ambos robados y vinculados a una red de robos de equipo pesado en múltiples condados de Florida, incluyendo DeSoto, Highlands y Hendry.

Las autoridades desplegaron helicóptero, bloqueos terrestres y una unidad canina, pero Perera Núñez evadió la captura ese primer día.

Al día siguiente se desató una nueva persecución que involucró a más de 20 oficiales de la Policía de Hialeah, la Patrulla de Carreteras de Florida y agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Finalmente fue detenido por las autoridades.