Los humoristas cubanos Miguel Moreno («La Llave») y Carlos Gonzalvo («Mentepollo») publicaron esta semana un fragmento de su programa «Frenarte Show» en Instagram donde la Economía Nacional, personificada como una mujer desesperada, acude a consulta con un babalawo porque ya no le quedan más opciones.
El clip fue publicado en el canal La Risa Nostra y se convirtió rápidamente en uno de los sketches más comentados de la comunidad cubana en redes sociales.
La Economía Nacional se presenta ante el sacerdote yoruba visiblemente deprimida y con un brazo fracturado. Su diagnóstico es tan preciso como demoledor: «Desde que se me fracturó la izquierda, ya no tengo de dónde agarrarme. Usted sabe que yo soy zurda y con la derecha no sé lidiarme».
La frase es una alusión directa al colapso de la alianza de Cuba con Venezuela y otros gobiernos con presidentes de izquierda en la región, así como a la incapacidad del régimen para adoptar políticas de mercado que saquen al país del abismo.
El personaje continúa su lamento ante el babalawo: «Padrino, hace un tiempito para acá yo siento que voy para atrás, para atrás, para atrás, que no prospero». Y remata con una pregunta que resume el sentir de millones de cubanos: «Ay, padrino, ¿será que me queda poco?».
El remate del babalawo es la frase que más ha circulado entre los seguidores del programa: «Tranquila, mi hija, que tú eres la que nos va a enterrar a nosotros».
Para evitar males mayores, el babalawo le indica a la Economía Nacional los animales que debe sacrificar para hacer ebbó (limpieza espiritual).
«Un animal nada más no. ¡Tienes que sacrificar como a ocho! Tráeme tres puercos, cinco chivos, de ellos tres cenizos y dos chivos expiatorios. Ah, y un cangrejo», dijo el religioso. El último animal dejó a la Economía Nacional impresionada: «Ay padrino... ¿De dónde yo saco eso?»
El humor negro del sketch conecta directamente con la realidad que vive la isla.
Cuba podría contraer su economía un 7,2% en 2026, según proyecciones de The Economist Intelligence Unit, acumulando una caída del 23% desde 2019. El déficit fiscal proyectado para este año supera los 74,500 millones de pesos cubanos.
La crisis energética se agravó en enero con la captura de Nicolás Maduro, que interrumpió entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo venezolano, generando apagones de hasta 25 horas. Más de 600,000 cubanos han abandonado la isla desde 2022.
En ese contexto, la figura del babalawo resulta especialmente efectiva como metáfora: si la economía necesita consultar a un religioso para encontrar salida, es porque las soluciones racionales ya se agotaron hace tiempo.
El capítulo completo está disponible en el canal de YouTube La Risa Nostra.
La reacción del público no se hizo esperar. «Humor en su máxima expresión, muchas gracias por hacer estos vídeos», escribió un seguidor.
«Una obra maestra, duros», apuntó otro. Un tercer comentario parafraseó el sketch con una variación que se volvió frase propia: «Desde que se fracturó la izquierda no tengo de dónde reguindarme».
Otro usuario resumió el espíritu del sketch con tres palabras: «Genial. A buen entendedor...».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Económica y Social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el sketch humorístico sobre la economía cubana ha sido tan comentado?
El sketch humorístico ha resonado porque refleja de manera satírica y crítica la desesperanza y el colapso económico que enfrenta Cuba. La personificación de la Economía Nacional como una mujer sin opciones que acude a un babalawo simboliza la incapacidad del régimen para encontrar soluciones efectivas. Esta representación conecta con el sentir de la población, que enfrenta una contracción económica y una profunda crisis energética.
¿Cuál es el impacto de la pérdida de petróleo venezolano en Cuba?
La pérdida del petróleo venezolano ha exacerbado la crisis energética en Cuba, provocando apagones prolongados y escasez de combustible. Este suministro era vital para el funcionamiento de la economía cubana. La interrupción ha dejado a la isla sin una fuente crucial de energía, afectando la producción industrial, el transporte y los servicios básicos, lo que agrava aún más la ya precaria situación económica.
¿Qué proyecciones hay para la economía cubana en 2026?
La economía cubana podría contraerse un 7,2% en 2026, según The Economist Intelligence Unit. Esta cifra se suma a una caída acumulada del 23% desde 2019, situando a Cuba en una posición crítica dentro de América Latina. La falta de reformas estructurales y la dependencia de subsidios externos han contribuido a esta situación.
¿Cuál es la percepción del pueblo cubano sobre el régimen actual?
La percepción del pueblo cubano hacia el régimen es de creciente descontento y desesperanza. Una encuesta de CiberCuba reveló que el 84% de los participantes no cree que el régimen pueda salir de la crisis. La falta de soluciones concretas y la persistente crisis económica han erosionado la confianza en el gobierno, con muchos cubanos expresando que "esto ya no tiene arreglo".
¿Qué simboliza el personaje del babalawo en el sketch humorístico sobre Cuba?
El personaje del babalawo simboliza la desesperación y la búsqueda de soluciones no convencionales ante la crisis en Cuba. Al representar al babalawo como la última esperanza para la Economía Nacional, el sketch destaca la falta de alternativas racionales o políticas efectivas por parte del gobierno para resolver la situación crítica de la isla.
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