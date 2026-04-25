Humor cubano: La Economía Nacional va a consultarse con un babalawo

Los humoristas cubanos Miguel Moreno («La Llave») y Carlos Gonzalvo («Mentepollo») publicaron esta semana un fragmento de su programa «Frenarte Show» en Instagram donde la Economía Nacional, personificada como una mujer desesperada, acude a consulta con un babalawo porque ya no le quedan más opciones.

El clip fue publicado en el canal La Risa Nostra y se convirtió rápidamente en uno de los sketches más comentados de la comunidad cubana en redes sociales.

La Economía Nacional se presenta ante el sacerdote yoruba visiblemente deprimida y con un brazo fracturado. Su diagnóstico es tan preciso como demoledor: «Desde que se me fracturó la izquierda, ya no tengo de dónde agarrarme. Usted sabe que yo soy zurda y con la derecha no sé lidiarme».

La frase es una alusión directa al colapso de la alianza de Cuba con Venezuela y otros gobiernos con presidentes de izquierda en la región, así como a la incapacidad del régimen para adoptar políticas de mercado que saquen al país del abismo.

El personaje continúa su lamento ante el babalawo: «Padrino, hace un tiempito para acá yo siento que voy para atrás, para atrás, para atrás, que no prospero». Y remata con una pregunta que resume el sentir de millones de cubanos: «Ay, padrino, ¿será que me queda poco?».

El remate del babalawo es la frase que más ha circulado entre los seguidores del programa: «Tranquila, mi hija, que tú eres la que nos va a enterrar a nosotros».

Para evitar males mayores, el babalawo le indica a la Economía Nacional los animales que debe sacrificar para hacer ebbó (limpieza espiritual).

«Un animal nada más no. ¡Tienes que sacrificar como a ocho! Tráeme tres puercos, cinco chivos, de ellos tres cenizos y dos chivos expiatorios. Ah, y un cangrejo», dijo el religioso. El último animal dejó a la Economía Nacional impresionada: «Ay padrino... ¿De dónde yo saco eso?»

El humor negro del sketch conecta directamente con la realidad que vive la isla.

Cuba podría contraer su economía un 7,2% en 2026, según proyecciones de The Economist Intelligence Unit, acumulando una caída del 23% desde 2019. El déficit fiscal proyectado para este año supera los 74,500 millones de pesos cubanos.

La crisis energética se agravó en enero con la captura de Nicolás Maduro, que interrumpió entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo venezolano, generando apagones de hasta 25 horas. Más de 600,000 cubanos han abandonado la isla desde 2022.

En ese contexto, la figura del babalawo resulta especialmente efectiva como metáfora: si la economía necesita consultar a un religioso para encontrar salida, es porque las soluciones racionales ya se agotaron hace tiempo.

El capítulo completo está disponible en el canal de YouTube La Risa Nostra.

La reacción del público no se hizo esperar. «Humor en su máxima expresión, muchas gracias por hacer estos vídeos», escribió un seguidor.

«Una obra maestra, duros», apuntó otro. Un tercer comentario parafraseó el sketch con una variación que se volvió frase propia: «Desde que se fracturó la izquierda no tengo de dónde reguindarme».

Otro usuario resumió el espíritu del sketch con tres palabras: «Genial. A buen entendedor...».