Chequera descubre a la causante de 'grandes conflictos' en Cuba

El humorista cubano Mario Sardiñas, conocido por su personaje Chequera del programa Vivir del cuento, publicó un reel en Facebook en el que, con su característico humor, señala a la gasolina como la responsable de los "grandes conflictos" que vive Cuba.

En el sketch, un personaje le reclama una deuda que lleva un mes sin saldar: "Hermano, porque tú hace un mes me debes este pomito de gasolina y no me lo has pagado. Y hasta que tú no me lo pagues, te voy a hacer la vida un yogur."

Chequera cierra el video con una pregunta retórica dirigida a su público habitual: "¿Verdad que la gasolina está trayendo grandes conflictos?"

La frase resume con humor una tensión social muy real en la isla, donde el litro de gasolina en el mercado negro ha superado los 4,000 pesos cubanos y las colas en las gasolineras generan roces cotidianos.

Otros humoristas cubanos también han abordado el tema. Reuel Remedios, con su personaje Lindoro Incapaz, advirtió este mes que "usted compra 10 litros de gasolina y se queda dos meses sin comer".