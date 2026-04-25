Seguridad del Estado cita a la madre de activista de 'Fuera de la Caja Cuba'

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La Seguridad del Estado del régimen cubano citó este sábado a Yusleidy Bosques, madre de Karel Daniel Hernández Bosques, integrante del colectivo juvenil 'Fuera de la Caja Cuba', para comparecer a las 9:30 horas en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del Cerro, ubicada en Infanta y Manglar, La Habana.

La notificación llegó apenas una hora antes mediante una llamada telefónica de un número desconocido, sin que el agente actuante se identificara en ningún momento.

El colectivo denunció el hecho en sus redes sociales y publicó el documento oficial: una cédula de citación emitida por la PNR en la que consta que Yusleidy fue convocada con el propósito de ser entrevistada.

Esta acción forma parte de una campaña de acoso sistemático contra los familiares de los integrantes del colectivo, que ha escalado en las últimas semanas.

No es la primera vez que las autoridades cubanas presionan a este grupo. En semanas anteriores, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de varios de sus miembros para intimidarlos directamente.

A esas acciones se sumó que ETECSA inhabilitó los teléfonos de todos los integrantes del colectivo, dejándolos sin comunicación en un intento por silenciar su actividad.

Además, a algunos de ellos le hackearon simultáneamente las cuentas de WhatsApp, en lo que los jóvenes describieron como una ofensiva coordinada contra su presencia digital.

Amnistía Internacional documentó estos casos en abril de 2026 y exigió a las autoridades cubanas que cesen la represión contra activistas y jóvenes críticos del gobierno.