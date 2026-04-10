La única "dieta" que funciona con los dirigentes en Cuba: Lindoro Incapaz revela el secreto

El popular comediante cubano Reuel Remedios, en la piel de su personaje estrella, el dirigente corrupto cubano Lindoro Incapaz, publicó un nuevo sketch en el que devela la única "dieta" que logra adelgazar a los "cuadros" del régimen: la dieta de la gasolina.

En el video, el funcionario "Decoroso", del "nivel central" (el propio Reuel ataviado con otras de sus prendas de burócrata oficial), irrumpe alarmado en la oficina de Lindoro porque ha detectado una falta gravísima: el director ha perdido aproximadamente dos libras de peso, lo que viola el reglamento no escrito de la nomenclatura cubana.

"Un cuadro flaco es un cuadro que no inspira confianza. Cuando usted ve un cuadro que no tiene barriga, lo primero que le viene a la mente: no sabe manejar los recursos de la empresa", admite Lindoro, citando las clases "dirigenciales" que recibió, ante el cuestionamiento del compañero Decoroso.

El remate del sketch es demoledor. Ante la insistencia del cuadro superior, que confiesa que "hay otros compañeros que están un poco más arriba" con interés en conocer el secreto, Lindoro cede: "Estoy haciendo la dieta de la gasolina... ¿Usted sabe el precio que tiene ese combustible?".

La conclusión llega sola: "Usted compra 10 litros de gasolina y se queda dos meses sin comer. No digo yo si baja de peso", sentencia Lindoro.

El chiste golpea donde más duele porque describe con precisión la realidad de la Isla. El litro de gasolina en el mercado negro ha llegado a costar más de 4,000 pesos cubanos en La Habana, lo que puede equivaler al salario íntegro de cualquier trabajador de la Isla y superar la pensión de un jubilado. Se han reportado casos incluso de mayor costo, como el de 18,000 pesos por tres litros, lo que representaría más de 100 dólares por diez litros.

La crisis energética se agravó tras la pérdida simultánea de los principales proveedores del país: Venezuela y México, quienes dejaron de enviar combustible a la Isla luego de que la administración de Donald Trump capturara al dictador Nicolás Maduro en enero último y presionara para cortar los suministros al régimen cubano.

Cuba produce solo el 40% del combustible que consume, a partir de un crudo nacional bastante pesado y con exceso de azufre. Un cargamento ruso de 700,000 barriles de petróleo llegado a finales de marzo y de cuya distribución y uso no hay informes públicos transparentes, apenas podría haber cubierto entre siete y diez días de consumo, según se calcula.

Mientras el pueblo hace colas de 24 a 72 horas para conseguir combustible, la clase dirigente mantiene sus privilegios intactos. La ONG Food Monitor Program denunció en marzo de 2026 la existencia de "dos Cubas": mesas vacías para la población y agasajos con comidas especiales para los cuadros durante visitas oficiales.

Los escándalos de corrupción completan el panorama. El hijastro de Díaz-Canel estudia en una de las universidades más caras de Europa. La familia del exgeneral Ulises Rosales del Toro tiene acceso a guarderías de lujo, residencias exclusivas y vacaciones en zonas turísticas vedadas al cubano común. El exministro de Economía Alejandro Gil fue condenado el nueve de diciembre de 2025 a cadena perpetua por espionaje y corrupción. Cuba cayó a 40 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International en 2026.

Lindoro Incapaz lleva más de una década satirizando a la burocracia cubana, y en tres minutos logra lo que ningún informe oficial reconoce: que la dieta que más adelgaza en Cuba es la que imponen la miseria y las necesidades de todo tipo. Eso sí, seguramente este "método para adelgazar" solamente afecta a dirigentes intermedios, porque los del Nivel Central sí "saben manejar los recursos de la empresa" ¿Le queda duda, compañero?