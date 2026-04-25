"Cuba debe dolarizar ya": Experto en banca revela la única salida a la crisis monetaria

El abogado y banquero internacional cubano Alberto Luzárraga afirma que Cuba no tiene otra opción que dolarizar su economía de inmediato, siguiendo los modelos de Ecuador y Panamá, como única vía rápida para frenar el colapso monetario que destruye el poder adquisitivo de los cubanos.

«Empezamos por dolarizar, no nos queda más remedio que empezar por dolarizar la economía, como ha hecho Ecuador, como ha hecho Panamá», declaró Luzárraga en una entrevista con CiberCuba, tras participar en un simposio sobre la Ley Helms-Burton organizado por Patria de Martí.

Luzárraga, radicado en Miami y con una maestría en Leyes de Harvard, fundamenta su propuesta en el estado terminal del sistema financiero cubano.

«No hay un sistema bancario en el sentido clásico de que un banco existe para recibir los depósitos del público y hacer préstamos a empresas que merecen crédito porque son empresas confiables y empresas rentables. Eso no existe en Cuba», advirtió.

El experto señala que reorganizar el Banco Central y el sistema bancario es un proceso largo e imposible de improvisar, y que Cuba no tiene ese tiempo.

«La política monetaria no se improvisa de un día para otro», subrayó, descartando que la reconstrucción institucional pueda preceder a la estabilización.

Para Luzárraga, el dólar resolvería el problema más urgente: que los cubanos sepan a qué atenerse.

«Si la gente no sabe a qué atenerse, no sabe lo que vale su dinero hoy y mañana, nadie quiere tener una empresa, nadie puede funcionar en esa forma», explicó.

El economista también traza una hoja de ruta: primero el dólar, luego la reconstrucción institucional y, eventualmente, el regreso al peso cubano.

«Habría que empezar por reorganizar el Banco Central para que se convierta en un verdadero Banco Central de emisión y reorganizar el sistema bancario, y cuando tengamos eso y una economía tranquila sin inflación, podemos volver al peso cubano», precisó.

Sus declaraciones llegan en el peor momento monetario de Cuba en décadas. En diciembre de 2025, el régimen registró la mayor devaluación oficial del mundo ese año: 242%, pasando de 120 a 410 pesos cubanos por dólar.

En el mercado informal, el dólar escaló a 515 pesos cubanos en marzo-abril de 2026, mientras el salario promedio en la isla equivale a menos de 10 dólares mensuales.

El PIB per cápita cubano cayó a 1,082.8 dólares, el más bajo de América Latina según la CEPAL, tras una contracción del 5% en 2025.

Luzárraga califica la situación con una frase que resume la magnitud del desastre: «De una escala de 1 a 10, Cuba clasifica en 10.5. Es difícil».

El debate sobre la dolarización no es nuevo en los círculos económicos del exilio. El empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas reconoció en marzo de 2026 que Cuba cumple la mayoría de condiciones para dolarizar, aunque prefiere una fase previa de estabilización del peso de dos a cuatro años con un costo de entre 6,000 y 10,000 millones de dólares.

Luzárraga rechaza esa espera y apunta directamente a la raíz del problema: «La única forma de llegar a eso es por lo menos parar la emisión. Si tú eliminas el peso cubano y eliminas la emisión y te baja otra moneda convertible como es el dólar, entonces no queda más remedio que fijar precios razonables y precios reales».

El modelo ecuatoriano respalda su argumento: cuando Ecuador adoptó el dólar en enero de 2000 para combatir la hiperinflación y la crisis bancaria, la inflación bajó del 96% en 1999 al 7% en 2001.