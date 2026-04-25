Consejo a Díaz-Canel de ex asesora de la Casa Blanca: "Sal al exilio lo más pronto posible"

Mileydi Guilarte, ex funcionaria de La Casa Blanca, en la era de Obama

Mileidy Guilarte, ex funcionaria de la Casa Blanca durante la era Obama y actualmente profesora en la Universidad Francisco de Vitoria en España, aseguró ayer, ante una pregunta de CiberCuba, que si fuera asesora del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, le aconsejaría irse al exilio cuanto antes.

Al ser preguntada qué le aconsejaría a Díaz-Canel en este momento, Guilarte respondió sin titubear: "Sal lo más pronto posible, definitivamente" y le sugirió destinos como Corea del Norte y Nicaragua.

La declaración se produjo al cierre de una entrevista de 45 minutos, en el contexto de las opacas negociaciones entre el régimen cubano y la Administración Trump.

La experta reconoció que la pregunta la tomó por sorpresa. "Me has hecho una pregunta que no creo que nadie me ha hecho antes, ni me puedo imaginar", comentó en respuesta a la periodista Tania Costa.

Las negociaciones entre Cuba y EE.UU. han llegado a un punto esta semana que en que Díaz-Canel dejó claro que "si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación".

Según publicó la prensa americana y confirmaron ambas partes, una delegación del Departamento de Estado se reunió este 10 de abril en La Habana con su contraparte cubana y en ese encuentro, se habría marcado un ultimátum de 15 días para que los comunistas cubanos liberen a presos políticos, incluyendo a figuras mediáticas como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

El plazo venció este viernes 24 de abril sin respuesta positiva por parte del régimen cubano, que además advirtió que los presos políticos no estaban sobre la mesa de negociación.

Analistas cercanos al proceso advierten que en estas situaciones siempre se va más adelante de lo que se dice, sugiriendo que los movimientos reales podrían estar ocurriendo lejos de los micrófonos. Es precisamente en ese contexto de presión creciente y opacidad donde el consejo de Guilarte adquiere mayor peso político.