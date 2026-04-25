En La Habana sí hay apagones, aunque algunos cubanos se salvan

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A pesar de que la mayor parte de La Habana acumula cinco días consecutivos sin apagones, decenas de residentes en la capital aseguran que en algunas zonas marginadas continúan los cortes de electricidad.

"Algunos lo que se salvan", aseguran lectores de CiberCuba, que también reconocen que el resto de Cuba sufre cortes de electricidad de hasta 24 horas diarias, una disparidad que expone la profunda desigualdad en la distribución eléctrica del país.

El déficit eléctrico nacional alcanzó 1,333 MW la noche del jueves 23 de abril a las 20:10 horas, según la Unión Eléctrica de Cuba, y para el pico nocturno de este viernes se pronosticó una disponibilidad de apenas 1,940 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit previsto de 1,160 MW y una afectación estimada de 1,190 MW.

Provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba reportan cortes de entre 18 y 24 horas diarias. En Moa los apagones superan las 18 horas, y en municipios como Bartolomé Masó, en Granma, los residentes viven jornadas enteras sin electricidad.

El jueves los apagones nacionales se prolongaron 17 horas y 49 minutos, atribuidos a la no entrada de la Patana de Melenos y la salida de motores del Fuel de Mariel.

Entre las averías activas figuran las unidades 1 y 2 de la termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, la unidad 6 de la termoeléctrica Nuevitas, la unidad 2 de la termoeléctrica Felton y las unidades 3 y 5 de la termoeléctrica Renté, con 293 MW limitados térmicamente.

El alivio temporal que vive la capital se atribuye al suministro prioritario de crudo ruso, insuficiente para el resto del país. Los 54 parques solares fotovoltaicos aportaron 3,820 MWh el jueves con un pico de 536 MW, pero solo operan en horario diurno y sin capacidad de almacenamiento para cubrir los picos nocturnos.

La crisis tiene raíces estructurales. Cuba estuvo aproximadamente cuatro meses, entre enero y abril de 2026, sin recibir combustible significativo: solo un barco petrolero ruso, el Anatoli Kolodkin, llegó desde diciembre de 2025, con carga insuficiente para más de diez días de operación.

La captura de Nicolás Maduro el tres de enero cortó entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano, y México suspendió sus envíos el nueve de enero por presión de Estados Unidos. Cuba produce localmente apenas 40,000 barriles diarios de los 90,000 a 110,000 que necesita.

El Sistema Eléctrico Nacional sufrió al menos cinco colapsos totales en lo que va de 2026, siendo el del 16 de marzo el más prolongado, con 29 horas y 29 minutos. El 22 de marzo más del 90% de La Habana quedó sin luz tras uno de esos colapsos nacionales.

Más de 200,000 habaneros, cerca del 11% de la población de la capital, carecen de acceso regular al agua potable como consecuencia directa de los apagones, según datos de abril de 2026.

El viceministro de Energía Argelio Jesús Abad Vigoa admitió en marzo un colapso de generación distribuida tras tres meses sin combustible.