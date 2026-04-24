CIDH otorga medidas cautelares al adolescente Jonathan David Muir Burgos: Denuncian riesgo para su vida

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución 30/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente cubano de 16 años recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable.
En un comunicado publicado en su sitio web, el organismo recuerda que Jonathan fue arrestado el 16 de marzo al acudir junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial en Morón, días después de haber participado en las protestas del 13 de marzo, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.
El régimen cubano no proporcionó información alguna a la CIDH en respuesta a sus requerimientos, incluyendo un requerimiento oficial enviado el 10 de abril al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que exigía respuesta en cinco días.
La Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión provisional el 2 de abril, acusando al adolescente del delito de sabotaje, con penas que pueden oscilar entre siete y 15 años o más en casos agravados.
Los recursos de habeas corpus y las solicitudes de cambio de medida cautelar presentados por su defensa fueron rechazados por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila.
Las condiciones de detención descritas por la familia son alarmantes. Jonathan padece deshidrosis severa, infecciones por estreptococo beta hemolítico y estafilococo que le deprimieron el sistema inmunológico, y dos parásitos intestinales sin tratamiento. Según su padre, su vida corre peligro.
Recibe una sola ración de comida al día, en un vasito desechable de seis a ocho onzas, alrededor de las cuatro de la tarde, y no tiene acceso a jabón ni condiciones higiénicas básicas.
En la madrugada del jueves, a la 1:45 a.m., Jonathan llamó a su padre desde la cárcel. Entre sus palabras estuvieron el pedido: "Papá, por favor, sácame de aquí, ya no resisto más. Me están haciendo daño de nuevo las chinches, no me dejan dormir, me pican, me están infectando la piel, y me estoy sintiendo el cerebro que ya no me va a aguantar".
Su padre describió la situación con angustia. "Está desnutrido, cada día baja más y más. Está bien delgadito".
Preguntas frecuentes sobre la situación de Jonathan David Muir Burgos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Jonathan David Muir Burgos está en prisión?
Jonathan David Muir Burgos está en prisión acusado del delito de sabotaje tras participar en protestas en Morón, Cuba, el 13 de marzo de 2026. Las manifestaciones fueron provocadas por prolongados apagones y escasez de alimentos, y durante las mismas, los manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista de Morón.
¿Cuáles son las condiciones de detención de Jonathan David Muir Burgos?
Jonathan está recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta en condiciones alarmantes. El adolescente recibe solo una ración de comida al día, carece de condiciones higiénicas básicas y sufre de picaduras de chinches, lo que agrava su estado de salud. Además, padece varias enfermedades sin recibir el tratamiento adecuado.
¿Qué medidas ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso de Jonathan?
La CIDH ha otorgado medidas cautelares a favor de Jonathan David Muir Burgos debido al riesgo de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud. Además, la CIDH ha solicitado explicaciones al gobierno cubano sobre su detención, pero no ha recibido respuesta.
¿Qué acciones han tomado otros organismos internacionales y gobiernos respecto al caso de Jonathan?
Organizaciones como UNICEF han sido instadas a intervenir, y la Embajada de Estados Unidos en Cuba, a través de su jefe de misión Mike Hammer, ha exigido la liberación inmediata de Jonathan. También, congresistas estadounidenses y eurodiputados han denunciado el caso, aumentando la presión internacional sobre el régimen cubano.
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