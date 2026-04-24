CIDH otorga medidas cautelares al adolescente Jonathan David Muir Burgos: Denuncian riesgo para su vida

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución 30/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente cubano de 16 años recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable.

En un comunicado publicado en su sitio web, el organismo recuerda que Jonathan fue arrestado el 16 de marzo al acudir junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial en Morón, días después de haber participado en las protestas del 13 de marzo, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.

El régimen cubano no proporcionó información alguna a la CIDH en respuesta a sus requerimientos, incluyendo un requerimiento oficial enviado el 10 de abril al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que exigía respuesta en cinco días.

La Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión provisional el 2 de abril, acusando al adolescente del delito de sabotaje, con penas que pueden oscilar entre siete y 15 años o más en casos agravados.

Los recursos de habeas corpus y las solicitudes de cambio de medida cautelar presentados por su defensa fueron rechazados por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila.

Las condiciones de detención descritas por la familia son alarmantes. Jonathan padece deshidrosis severa, infecciones por estreptococo beta hemolítico y estafilococo que le deprimieron el sistema inmunológico, y dos parásitos intestinales sin tratamiento. Según su padre, su vida corre peligro.

Recibe una sola ración de comida al día, en un vasito desechable de seis a ocho onzas, alrededor de las cuatro de la tarde, y no tiene acceso a jabón ni condiciones higiénicas básicas.

En la madrugada del jueves, a la 1:45 a.m., Jonathan llamó a su padre desde la cárcel. Entre sus palabras estuvieron el pedido: "Papá, por favor, sácame de aquí, ya no resisto más. Me están haciendo daño de nuevo las chinches, no me dejan dormir, me pican, me están infectando la piel, y me estoy sintiendo el cerebro que ya no me va a aguantar".

Su padre describió la situación con angustia. "Está desnutrido, cada día baja más y más. Está bien delgadito".