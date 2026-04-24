Periodista oficialista dice que quiere desarrollo para Cuba y por eso firma "por la patria"

La periodista Juana Carrasco, a quien le concedieron el Premio Nacional de Periodismo José Martí, justificó este viernes su participación en la campaña de firmas "Mi Firma por la Patria" argumentando que quiere un país que se desarrolle, un país que avance, un país que esté en paz.

Carrasco ofreció sus declaraciones durante una jornada organizada por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en su sede nacional en La Habana, donde periodistas oficialistas, incluyendo ganadores de los máximos premios del gremio, estamparon su firma en la campaña lanzada por el PCC el 19 de abril.

El acto fue presidido por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC.

Entre los firmantes estuvieron Arleen Rodríguez, Tubal Páez y Katiuska Blanco, galardonados con el Premio Nacional de Periodismo José Martí y el Premio Juan Gualberto Gómez.

En cámara, Carrasco apeló a argumentos de soberanía para justificar su rúbrica y sentenció que se opone a la guerra.

"Yo firmo por la soberanía de Cuba porque aunque muchas personas lo olviden en los problemas y circunstancias cotidianas tenemos algo que vale la pena salvar que es nuestro país que aunque no sea el ideal perfecto que se sueña... es lo amargo, pero es nuestro vino", dijo, además, el joven oficialista José Manuel Lapeira.

Otros periodistas también invocaron el artículo 1 de los estatutos de la UPEC, que establece como misión del gremio firmamos como trabajadores de la prensa, firmamos como cubanos, defender la revolución, los intereses de la independencia y los intereses de los periodistas.

La campaña ha generado adhesiones en distintos sectores del oficialismo.

El Tribunal Supremo Popular también se sumó a la campaña, mientras que figuras como Manolín el Médico de la Salsa y la intelectual Miryorly García también han expresado su respaldo públicamente. La campaña se ha replicado en provincias como Camagüey y Villa Clara, según informó Prensa Latina.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. José Daniel Ferrer y Manuel Cuesta Morúa la califican de farsa, cuestionando la legitimidad y el alcance real de la movilización impulsada por el Partido Comunista de Cuba.