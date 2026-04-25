Cubanos se unen para ayudar a Melanio: donaciones y una foto especial con su perra Jana le devuelven la alegría

Un anciano camagüeyano conocido como Melanio, figura querida en las calles de su ciudad, recibió esta semana una oleada de solidaridad organizada a través de Facebook tras perder a su perra Jana, su compañera inseparable durante seis años, fallecida el 25 de marzo a los 13 años de edad.

Fue Léster Keyner Rodríguez Hernández quien difundió la historia de Melanio en redes sociales con un llamado a ayudarlo, publicación que acumuló más de 15,700 vistas y 868 reacciones.

En ella describió el esfuerzo que representa para el anciano recorrer a diario kilómetros desde el barrio La Belén hasta la zona de la Plaza del Gallo y el Bulevar, empujando un carrito de madera, muchas veces con hambre y bajo el intenso sol camagüeyano.

«Para quienes amamos los animales sabemos que perder una compañera como ella muchas veces se sufre más que la pérdida de una persona», escribió Rodríguez Hernández.

La respuesta de la comunidad no tardó. Decenas de personas enviaron donaciones que fueron entregadas a Melanio hace dos días: plátanos, comida variada, detergente, jabón, colonia y leche condensada, artículo que generó una emoción especial en el anciano.

«También se emocionó con la leche condensada, y aunque para algunos pueda ser una sencillez, existen muchos cubanos que para darse un gustico, es algo muy difícil y pueden pasar años sin disfrutar cosas tan simples como estas», explicó Rodríguez Hernández en la publicación que documentó la entrega.

Pero el momento más emotivo llegó cuando le mostraron a Melanio una fotografía que el fotógrafo elvatodlasfotos.cu le había tomado tiempo atrás junto a Jana.

«El detalle más especial fue la fotografía que un amigo le había hecho hace algún tiempo a Melanio y su perrita Jana; cuando la vio, en su mirada se notaba ese sentimiento de amor por su compañera», relató Rodríguez Hernández.

En el video de la entrega, Melanio no ocultó su dolor ni su devoción por Jana: «Yo como que ahora no quiero más perros hasta que no me responda eso, porque para mí no hay más perros que eso», dijo.

Su vínculo con la perra era conocido en el barrio. Un veterinario amigo de Rodríguez Hernández recordó que en días de mucho frío, Melanio le ponía el abrigo a Jana antes que a sí mismo.

«Es un hombre humilde y con lo poco que resolvía siempre lo podías ver alimentando a Jana, eso es de admirar, más en estos tiempos que personas muchas veces con mejores condiciones maltratan a sus animales», escribió Rodríguez Hernández.

Durante la entrega, Melanio también compartió que le gusta mucho escuchar música: sus grupos favoritos son Fórmula V, Los Pasos y, sobre todo, Los Yakis, agrupaciones muy populares en la radio cubana desde los años sesenta y setenta. Rodríguez Hernández prometió conseguirle una memoria USB con esas canciones.

La historia de Melanio se suma a una tendencia creciente en Cuba donde Facebook —la plataforma más usada en la isla— se convierte en canal de solidaridad comunitaria ante la ausencia de redes de protección social efectivas, en medio de una crisis económica que hace de artículos básicos como el jabón o la leche condensada verdaderos lujos para gran parte de la población.

«Lo más importante es haberle ayudado, que pase unos días sin la necesidad de caminar tantos kilómetros y tenga un poco de tranquilidad», concluyó Rodríguez Hernández.