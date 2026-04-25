Otro parque fotovoltaico financiado con donación china avanza en Cienfuegos

La empresa eléctrica de Cienfuegos trabaja en el montaje de un nuevo parque fotovoltaico de cinco MW en la comunidad de La SEN, financiado con fondos del programa de donación china de 120 MW a Cuba, según informó Canal Caribe este sábado.

El parque, que incluirá además una batería de acumulación de un MW, se encuentra actualmente en fase de fundición de pilotes y montaje de mesas.

"Estamos construyendo un parque de 5 MW del programa de los 120. Este parque tiene 5 MW y tiene una batería también de 1 MW de acumulación que va a tener también incorporado. Pertenece a un donativo chino de los 120 MW", explicó un directivo de la empresa eléctrica provincial.

Este proyecto forma parte de un plan más amplio que contempla la construcción de cinco parques fotovoltaicos en Cienfuegos durante 2026, con el objetivo de superar los 200 MW de energía solar aportados al Sistema Eléctrico Nacional desde esa provincia del centro-sur del país.

Entre los proyectos previstos destaca también la construcción de cuatro parques en Cumanayagua, cada uno con capacidad de 21.8 MW, junto a una subestación eléctrica.

"En este momento eso está en proceso de preparación, es decir, todo lo que estamos haciendo ahora es la microlocalización de los terrenos, preparando toda la permisología de los terrenos para en un momento determinado, cuando el país nos autorice, cuando llegue un proyecto de este tipo, se nos autorice a hacer los estudios de suelo y a comenzar la obra", señaló el mismo directivo.

La donación china, valorada en más de 114 millones de dólares y ejecutada por la Agencia China de Cooperación y Desarrollo Internacional, fue anunciada en septiembre de 2023 y cubre la instalación de 22 parques solares en 10 provincias cubanas.

El programa se ha implementado por etapas: en junio de 2024 se instalaron los primeros tres parques en Holguín, Villa Clara y Ciego de Ávila; en noviembre de 2025, Díaz-Canel presidió la inauguración de siete parques más que suman 35 MW; y el pasado 12 de abril se sincronizó otro de cinco MW en Granma.

Cienfuegos ya contaba antes de estos proyectos con los parques "Alcalde Mayor" (21 MW, inaugurado en marzo de 2025), "Mal Tiempo" (21.87 MW en Cruces, inaugurado en junio de 2025) y la primera etapa del parque "Pepe Rivas" (15 MW operativos desde enero de 2026), lo que sitúa la capacidad provincial instalada entre 80 y 105 MW antes de los nuevos proyectos.

El avance solar se produce en medio de una crisis eléctrica sin precedentes que este sábado registra un déficit de generación pronosticado de 1,333 MW, con cortes que afectan a amplias zonas del país, incluida La Habana.

Cuba depende en un 95% de combustibles fósiles para su generación eléctrica y ha sufrido al menos siete colapsos totales del sistema en los últimos 18 meses, lo que convierte la expansión solar en una de las pocas alternativas disponibles para el régimen, aunque los expertos advierten que el impacto es limitado frente a la magnitud del déficit estructural.