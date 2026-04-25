Otro parque fotovoltaico financiado con donación china avanza en Cienfuegos

La empresa eléctrica de Cienfuegos trabaja en el montaje de un nuevo parque fotovoltaico de cinco MW en la comunidad de La SEN, financiado con fondos del programa de donación china de 120 MW a Cuba, según informó Canal Caribe este sábado.
El parque, que incluirá además una batería de acumulación de un MW, se encuentra actualmente en fase de fundición de pilotes y montaje de mesas.
"Estamos construyendo un parque de 5 MW del programa de los 120. Este parque tiene 5 MW y tiene una batería también de 1 MW de acumulación que va a tener también incorporado. Pertenece a un donativo chino de los 120 MW", explicó un directivo de la empresa eléctrica provincial.
Este proyecto forma parte de un plan más amplio que contempla la construcción de cinco parques fotovoltaicos en Cienfuegos durante 2026, con el objetivo de superar los 200 MW de energía solar aportados al Sistema Eléctrico Nacional desde esa provincia del centro-sur del país.
Entre los proyectos previstos destaca también la construcción de cuatro parques en Cumanayagua, cada uno con capacidad de 21.8 MW, junto a una subestación eléctrica.
"En este momento eso está en proceso de preparación, es decir, todo lo que estamos haciendo ahora es la microlocalización de los terrenos, preparando toda la permisología de los terrenos para en un momento determinado, cuando el país nos autorice, cuando llegue un proyecto de este tipo, se nos autorice a hacer los estudios de suelo y a comenzar la obra", señaló el mismo directivo.
La donación china, valorada en más de 114 millones de dólares y ejecutada por la Agencia China de Cooperación y Desarrollo Internacional, fue anunciada en septiembre de 2023 y cubre la instalación de 22 parques solares en 10 provincias cubanas.
El programa se ha implementado por etapas: en junio de 2024 se instalaron los primeros tres parques en Holguín, Villa Clara y Ciego de Ávila; en noviembre de 2025, Díaz-Canel presidió la inauguración de siete parques más que suman 35 MW; y el pasado 12 de abril se sincronizó otro de cinco MW en Granma.
Cienfuegos ya contaba antes de estos proyectos con los parques "Alcalde Mayor" (21 MW, inaugurado en marzo de 2025), "Mal Tiempo" (21.87 MW en Cruces, inaugurado en junio de 2025) y la primera etapa del parque "Pepe Rivas" (15 MW operativos desde enero de 2026), lo que sitúa la capacidad provincial instalada entre 80 y 105 MW antes de los nuevos proyectos.
El avance solar se produce en medio de una crisis eléctrica sin precedentes que este sábado registra un déficit de generación pronosticado de 1,333 MW, con cortes que afectan a amplias zonas del país, incluida La Habana.
Cuba depende en un 95% de combustibles fósiles para su generación eléctrica y ha sufrido al menos siete colapsos totales del sistema en los últimos 18 meses, lo que convierte la expansión solar en una de las pocas alternativas disponibles para el régimen, aunque los expertos advierten que el impacto es limitado frente a la magnitud del déficit estructural.
Preguntas Frecuentes sobre los Parques Fotovoltaicos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el nuevo proyecto de parque fotovoltaico en Cienfuegos?
El nuevo parque fotovoltaico en Cienfuegos es parte de un programa de donación china que contempla la instalación de 120 MW de capacidad fotovoltaica en Cuba. El parque en Cienfuegos tendrá una capacidad de 5 MW y una batería de acumulación de 1 MW. Este proyecto es uno de los cinco parques previstos para la provincia en 2026.
¿Cuál es el objetivo del programa de donación china para parques solares en Cuba?
El programa de donación china tiene como objetivo apoyar a Cuba en la expansión de su capacidad de generación eléctrica renovable mediante la instalación de 22 parques solares en 10 provincias cubanas, sumando un total de 120 MW. Este esfuerzo busca mitigar la crisis energética que enfrenta la isla.
¿Cómo impactan los parques solares en la crisis eléctrica de Cuba?
Los parques solares son un intento de aliviar la crisis eléctrica en Cuba, pero su impacto es limitado frente a la magnitud del déficit estructural del sistema eléctrico. Aunque contribuyen al sistema, el país sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles y enfrenta colapsos frecuentes en su red eléctrica.
¿Qué otros países han contribuido con proyectos solares en Cuba?
Además de China, Vietnam ha donado cuatro parques solares a Cuba para ampliar la generación eléctrica en la provincia de Mayabeque. Estos proyectos son cruciales para enfrentar la crisis energética que afecta gravemente a la isla.
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