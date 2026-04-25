Bancarización sin efectivo ni conexión: ciudadanos denuncian caos en operaciones bancarias en Cienfuegos

La telefonía fija es casi el único soporte de conectividad que mantiene operativos a los bancos

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Ciudadanos y trabajadores por cuenta propia de Cienfuegos denunciaron este viernes una cadena de fallas en el proceso de bancarización tales como escasez de efectivo, cobertura móvil inexistente y una trampa estructural que lleva a los pequeños negocios a la quiebra si operan solo por vía digital.

Las denuncias surgieron durante la cuarta emisión de 2026 del programa Aquí el pueblo, de la emisora Radio Ciudad del Mar, dedicada íntegramente al proceso de bancarización en la provincia, reportó el periódico provincial 5 de Septiembre.

El encuentro fue moderado por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, con participación de funcionarios del Banco Popular de Ahorro y el Banco de Crédito y Comercio (Bandec).

Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional de Bandec en Cienfuegos, reconoció que los fondos asignados a las sucursales son "exiguos a nivel de provincia", situación agravada por el incumplimiento de empresas estatales y trabajadores por cuenta propia en realizar los depósitos obligatorios que establece la Ley 111 de 2003.

La llamada "caja extra", mecanismo habilitado para retirar efectivo en puntos comerciales, recibió duras críticas por la casi nula presencia de dinero en los puntos habilitados.

Una radioyente que se identificó como propietaria de un pequeño negocio expuso la contradicción central del sistema. "No es que no queramos aceptar las transferencias o el pago del fisco, sino que a la hora de comprar esos productos a las mipymes, no te aceptan transferencia de ningún tipo, ni de cinco mil pesos, como lo plantea la Resolución 93. Cuando realizas toda tu venta por esa vía, las cuentas no dan y vas a la quiebra", argumentó.

La misma ciudadana señaló que las grandes empresas privadas "sí pueden darse el lujo de comprar grandes cantidades en el Mariel", mientras los negocios de barrio quedan atrapados entre la obligación de cobrar digitalmente y la imposibilidad de comprar sus insumos por esa misma vía.

A la escasez de efectivo se suma una crisis de conectividad que paraliza las operaciones bancarias en los municipios del interior de la provincia.

Miguel A. Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la División Territorial de la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) en Cienfuegos, admitió que muchas radiobases municipales quedaron sin respaldo de combustible.

"Muchas veces la población no ve cobertura o conexión aún teniendo corriente eléctrica, porque hay puntos que dependen de otros para funcionar", expicó.

Como medida paliativa, Etecsa instaló sistemas fotovoltaicos en nueve puntos de la provincia —ocho donados, con 7 kilowatts de batería, y uno de 3,6 kilowatts en la Ciudad Nuclear—, pero el propio funcionario reconoció que esos equipos no tienen la capacidad requerida para sostener el trabajo completo de las radiobases.

La telefonía fija es, en la práctica, el único soporte de conectividad que mantiene operativos a los bancos en la provincia.

Radioyentes denunciaron además el incumplimiento del horario bancario establecido, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., incluso en sucursales que ya cuentan con paneles solares.

El caos en Cienfuegos no es un caso aislado. En enero, la provincia desplegó policías para organizar las colas en los bancos ante el colapso de la atención a jubilados.

Días atrás trascendió que se registraron empujones en una sucursal de La Habana del Este durante una cola para extraer efectivo, mientras que ancianos dormían en el portal de un banco en Camagüey esperando cobrar sus pensiones.

Cuba tiene más de 1,7 millones de jubilados que dependen de un sistema bancario colapsado, y la propia prensa oficial reconoció este mes que "el efectivo sigue siendo el rey indiscutible de la economía diaria", con recargos ilegales de hasta 20% por pagos electrónicos normalizados en gran parte del país.