Estados Unidos ataca una lancha en el Pacífico: Dos presuntos narcotraficantes mueren en la acción

La Fuerza de Tarea Conjunta 'Southern Spear' ejecutó ayer un ataque cinético letal contra una embarcación en el Pacífico Oriental, en el que murieron dos hombres identificados como narco-terroristas, según informó el Comando Sur de Estados Unidos en sus redes sociales.

El ataque fue ordenado por el comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, y se llevó a cabo después de que la inteligencia confirmara que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba activamente en operaciones de tráfico de drogas.

La embarcación era operada por Organizaciones Terroristas Designadas, según el comunicado oficial. Ningún militar estadounidense resultó herido durante la acción.

La operación se enmarca en la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear), una campaña militar lanzada en septiembre de 2025 por la administración Trump para combatir redes ilícitas transnacionales mediante vigilancia aérea, interdicciones navales y ataques cinéticos letales en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Este ataque es el más reciente de una serie sostenida de golpes militares. El pasado sábado 19 de abril, un ataque en el Caribe mató a tres narco-terroristas. El 15 de abril, otro golpe en el Pacífico Oriental dejó tres muertos, y el 14 de abril, cuatro narco-terroristas murieron en una acción similar en la misma zona.

El 11 de abril, dos ataques simultáneos eliminaron a cinco narco-terroristas, con un sobreviviente rescatado por la Guardia Costera.

Hasta mediados de abril, la Operación Lanza del Sur acumulaba aproximadamente 53 ataques y más de 178 narco-terroristas eliminados desde su inicio, con un costo estimado de 3,000 millones de dólares.

La base legal de la operación es la Orden Ejecutiva 14157, firmada por el presidente Trump el 20 de enero de 2025, que ordenó la designación de cárteles de droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado formalizó la designación de ocho organizaciones, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y el Tren de Aragua.

La operación ha generado controversia internacional por ejecutar ataques letales directos sin procesos judiciales previos, lo que organizaciones como Just Security han calificado como presuntos crímenes extrajudiciales.

El presidente Donald Trump afirmó que la campaña ha permitido interceptar el 98,2% de los cargamentos marítimos de droga con destino a Estados Unidos, aunque esa cifra no ha sido verificada de forma independiente.