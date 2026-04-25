Compañero de cuarto de estudiante de la Universidad del Sur de Florida acusado de dos cargos de crimen

Zamil Limon y Nahida Bristy Foto © Captura de Telemundo 51

Vídeos relacionados:

Hisham Abugharbieh, de 26 años, fue acusado este sábado de dos cargos de asesinato en primer grado con arma por la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough, en relación con la muerte de los estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) Zamil Limon y Nahida Bristy.

Abugharbieh y Limon eran compañeros de cuarto en Tampa, Florida. El cuerpo de Limon fue hallado el viernes bajo el puente Howard Frankland, en Tampa, lo que llevó al arresto del sospechoso ese mismo día.

Bristy permanece desaparecida, aunque las autoridades presumen su muerte tras encontrar un volumen significativo de sangre en el apartamento que Abugharbieh compartía con Limon.

Ambos estudiantes, originarios de Bangladesh, fueron vistos por última vez la mañana del 16 de abril: Limon alrededor de las 9:00 a.m. en su residencia en Avalon Heights Boulevard, y Bristy cerca de las 10:00 a.m. en el edificio de Ciencias Naturales y Ambientales del campus de USF.

La desaparición fue reportada públicamente el 21 de abril por el departamento de policía de la universidad, tras alertas de familiares que señalaron que ninguno respondía llamadas, faltaron a clases y sus teléfonos permanecían apagados sin actividad en redes sociales ni movimientos bancarios desde esa fecha.

Abugharbieh fue detenido tras una situación de atrincheramiento en la casa de su familia en el barrio Lake Forest, cerca del campus de USF. Un equipo SWAT llegó al lugar y el sospechoso se rindió pacíficamente.

Al momento de su arresto inicial, ya enfrentaba cargos de violencia doméstica, detención ilegal y manipulación de pruebas, entre otros. Este sábado, tras presentar evidencia ante la Fiscalía del Estado, se le imputaron los dos cargos de crimen en primer grado.

"Se presentaron pruebas ante la Oficina del Fiscal del Estado, lo que dio lugar a cargos adicionales contra Abugharbieh", declaró la Oficina del Sheriff en un comunicado, declinando hacer más comentarios al respecto.

El sospechoso estuvo matriculado en USF entre la primavera de 2021 y la primavera de 2023, cursando una Licenciatura en Ciencias en Gestión, pero no estaba inscrito al momento de los hechos.

Limon cursaba un doctorado en geografía, ciencias ambientales y política, mientras que Bristy estudiaba ingeniería química. El hermano mayor de Bristy, Zahaid Hasan Pranto, de 29 años, declaró a NBC News que su hermana y Limon habían tenido una relación sentimental en el pasado, aunque no eran pareja cuando desaparecieron.

Las familias de ambos estudiantes en Bangladesh fueron informadas la noche del viernes de que las autoridades presumen la muerte de Bristy. Su cuerpo aún no ha sido localizado.

En Florida, el crimen en primer grado con premeditación es un delito capital que puede conllevar pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough pidió al público contactar al 813-247-8200 con cualquier información sobre el paradero de Bristy.